Escanteios garantem vitória e reabilitação do Botafogo sobre Corinthians no Brasileiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, disputada na noite desta segunda-feira (23), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A 2017 parece estar ainda mais aberta pela manutenção de um tabu no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ. Na noite desta segunda-feira (23), o Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1 em um jogo marcado por muita disputa em campo. Brenner e Igor Rabello marcaram os gols botafoguenses, enquanto os corinthianos diminuíram com Jô.

Com o resultado, o Botafogo volta a vencer após duas partidas e sobe para a sexta colocação, com 47 pontos ganhos. O time perde para o Cruzeiro no saldo de gols, mas está em total disputa pela vaga direta na Taça Libertadores da América do próximo ano, uma vez que a Raposa já garantiu a classificação ao torneio continental. Por outro lado, a irregularidade e inconstância do Timão no segundo turno continuam em voga. Os paulistas continuam com 59 pontos, seis atrás de Palmeiras e Santos, e acumulam três jogos sem vencer. Além disso, em seis jogos disputados contra o time de General Severiano no Engenhão, nenhuma vitória. São três empates e três derrotas.

Os times voltam a entrar em campo no próximo fim de semana. O Botafogo encara o ascendente Atlético-MG no Independência, em Belo Horizonte/MG, às 17 horas do domingo (29). No mesmo dia e horário, o Corinthians vai tentar a reabilitação contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP.

Foto: Alexandre Loureiro|Getty Images

Primeiro tempo movimentado e Botafogo mais perigoso

As equipes procuraram o ataque nos primeiros minutos e conseguiram levar perigo. Primeiro foi a vez dos donos da casa. Arnaldo avançou até a linha de fundo e tocou para Bruno Silva. O volante cruzou e Brenner chutou para fora. A resposta dos visitantes demorou para acontecer, mas quase foi um golaço. Marquinhos Gabriel pegou rebote de cruzamento, ajeitou para o pé esquerdo e bateu forte. A bola acertou o travessão e saiu.

As equipes corriam, mas o Botafogo conseguia ter uma atuação melhor, uma vez que o meio de campo funcionava bem e os laterais conseguiam trabalhar a pelota para que Brenner fosse acionado, principalmente nos cruzamentos. O Corinthians sentia a falta de produtividade e rendimento de Jadson e Rodriguinho, apagados durante o primeiro tempo. Os cariocas quase marcaram em dois lances seguidos. Primeiro, João Paulo fez belo lançamento ainda do campo de defesa para Bruno Silva. O volante cruzou e a zaga afastou. Na cobrança de escanteio, Victor Luís cobrou escanteio de forma ensaiada, recebeu de volta e arriscou em chute com efeito para a defesa de Cássio.

A dificuldade dos paulistas era grande. O time não conseguia manter a bola no meio de campo. Quando conseguia, não superava a marcação botafoguense, que, por sua vez, encontrava espaços para descer em velocidade. Em uma dessas jogadas, Marcos Vinícius deu belo lançamento para Rodrigo Pimpão. O camisa 11 avançou e chutou de esquerda para Balbuena travar precisamente em um carrinho. As finalizações corinthianas no alvo vinham apenas nos chutes de longa distância. Em uma dessas tentativas, Gabriel arriscou e Gatito Fernández espalmou.

Nos últimos minutos, cada time tentou mais uma vez. Os mandantes chegaram quando Marcos Vinícius deu novo lançamento no meio de campo para Victor Luís. O lateral avançou e chutou forte dentro da área. Cássio defendeu em dois tempos. A resposta dos visitantes veio em contra-ataque iniciado por Rodriguinho. O camisa 26 entrou na área, cortou para dentro e rolou para Maycon bater de primeira. A zaga travou e Gatito segurou tranquilamente.

Foto: Alexandre Loureiro|Getty Images

Escanteios dão vitória ao Botafogo

O jogo ficou ainda mais movimentado no começo do segundo tempo. O Corinthians tentava chegar, mas a defesa travava. O Botafogo buscava responder com perigo, mas também era impedido pela zaga. Até que o placar foi aberto aos oito minutos. Em cobrança de escanteio executada por João Paulo, Rodrigo Pimpão desviou e desmantelou a defesa; Brenner chegou sozinho para empurrar para o gol vazio.

Mas a euforia botafoguense nessa parte do jogo durou pouco. O Corinthians tentava buscar o empate, mesmo com muitas dificuldades na armação, criação e finalização de jogadas. Mas Jô apareceu para fazer a diferença e minimizar um pouco a tensão. O centroavante recebeu na entrada da área, dominou e chutou rasteiro, no canto de Gatito Fernández.

A partida caiu de rendimento, as faltas se tornaram mais constantes. Mas o Botafogo tinha um trunfo a seu favor: os contra-ataques dados pelo adversário por causa dos inúmeros passes errados no meio de campo. Com a defesa desarrumada, cada ataque carioca era um perigo enorme. Mas a bola parada foi decisiva mais uma vez. Aos 30 minutos, Igor Rabello subiu sozinho após cobrança de escanteio na direita e recolocou o Fogão na frente do placar.

Na reta final, o Corinthians tentou ameaçar nos passes longos e cruzamentos. Faltou precisão. No último minuto, Jô foi derrubado na área e todo o time reclamou de penalidade, mas nada foi dado pela arbitragem. Com isso, o Botafogo teve muita tranquilidade para cadenciar o jogo, segurar a vitória e ficar mais sossegado durante o Campeonato Brasileiro pelos três pontos obtidos diante de sua torcida.