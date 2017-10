Jair Ventura qualifica triunfo contra Corinthians como "um dos melhores jogos do ano"

(Foto: Botafogo FR)

Após perder ser ultrapassado pelo rival Flamengo no fim de semana, o Botafogo de Jair Ventura foi a campo nessa segunda-feira (23) contra o líder Corinthians, no Estádio Nilton Santos, e saiu vitorioso por 2-1, voltando, assim, ao 6º lugar com 47 pontos. O técnico não poupou elogios para a atuação dos seus atletas e classificou a vitória como uma das melhores partidas do time no ano.

"Está entre nossos melhores jogos do ano, uma grande apresentação. Gostei mais do primeiro tempo. No segundo, por conta do gol, a gente mudou um pouco a estratégia. Jogos que tivemos mais posse de bola perdemos. Vimos duas equipes buscando o jogo, finalizamos quase o dobro do que nosso adversário, jogamos melhor e merecemos a vitória. Vencemos muitos times que estão acima da gente, temos feitos bons resultados contra essas grandes equipes também. E contra o líder".

Com a vitória nessa 30ª rodada, a equipe de General Severiano é a líder do returno com 22 pontos conquistados. Na rodada anterior, após perder por 1-1 para o Avaí, os jogadores do Botafogo precisaram lidar com um protesto de um pequeno grupo de torcedores ao desembarcarem no aeroporto do Rio de Janeiro. Os torcedores cobravam melhores atuações após as derrotas contra o Avaí e no clássico contra o Vasco. Para Jair Ventura, as duas derrotas não eram motivos para ligar o alerta. "Se a gente analisar a situação do returno, voltamos a ser o líder. Eu não vi essa oscilação tanto, foram sete vitórias em 11 jogos, número muito expressivo. Tivemos dois jogos sem vencer, não era para ligar o alerta por conta disso não. O que deixa a gente mais contente é quando consegue vencer e convencer. Se não conseguisse vitória hoje pelo que apresentamos...".

Com as boas atuações, a liderança no returno e o Corinthians perdendo bons pontos, o Campeonato Brasileiro começa a ficar bagunçado tanto no G4 quanto pela própria liderença. Ao ser questionado se há possibilidade de título para a equipe alvinegra, Jair prefere manter os pés no chão e a postura de só pensar um jogo de cada vez. "Não penso no título, mas se ele chegar... Ano passado não pensei em Libertadores e chegamos. Tem muita coisa para acontecer. Campeonato muito equilibrado, sempre detalhes, difícil placar elástico. Por isso o campeonato mais disputado do mundo. Tudo aberto, pode acontecer tanto pra parte boa quanto ruim", concluiu. "Sigo minha linha de fazer jogo a jogo. Respeito a opinião dos meus atletas, não vou impor o que eles têm que falar. Fico pensando: quem bom essa pressão de brigar pela Libertadores, antes era para não ser rebaixado. Hoje alcançamos número mágico de 47 pontos. Que bom estar disputando em cima", opinou sobre os atletas já estarem pensando na Libertadores de 2018.

Muito questionado sobre ter apenas um modelo de jogo e as atuações do time em casa contra times de baixo da tabela e, principalmente, após as viradas em casa contra o São Paulo, na 17ª rodada, e contra o Vitória, na 26ª rodada, o técnico carioca lembrou que o clube está entre os melhores mandantes e elogiou o trabalho com os atletas. "A gente está entre os melhores mandantes. Comprova uma situação de não ser só uma equipe de transição, essa vence mais fora que em casa", opinou. "A gente consegue propor o jogo, temos maneiras de jogar. Trabalho muito isso com meus atletas. E por estar há um ano e dois meses com o grupo facilita bastante. Fico feliz de ser um dos melhores mandantes, mas tem que ter equilíbrio".

Avalição dos atletas

Com Roger ainda se recuperando do tumor e a recente operação, quem ganhou a responsabilidade na área foi Brenner. O jogador vem de boas atuações: logo na primeira partida que substituiu o centroavante, contra o Vitória, fez 2 gols. Na rodada seguinte, contra a Chapecoense, mais um. E, nessa segunda-feira (23), contra o Corinthians, também deixou o seu. "Fico feliz do Brenner viver esse momento, mas o Roger faz falta da mesma maneira. Os dois seria o ideal. Tem o Igor Cásiso do Sub-20 que está machucado e seria uma opção. Infelizmente não tenho, mas em breve o Roger vai estar treinando. E o Brenner vem fazendo os gols, ajudando a gente. Vive um grande momento".

Outro jogador que vinha sido cobrado pela queda de rendimento é o meia Bruno Silva, uma das peças fundamentais da equipe de Jair Ventura, presente em quase todos os jogos. Ao ser questionado sobre o rendimento, Jair elogiou o momento do meia. "Gostei muito do jogo do Bruno contra o Avaí. No do Vasco de repente não, contra Avaí gostei. Difícil manter regularidade em um campeonato tão competitivo. Jogador diferenciado fisicamente, está vivendo grande momento. Está no melhor momento da carreira, e poder contribuir para isso me dá alegria". Além das manifestações e cobranças, Bruno Silva esteve envolvido em outra polêmica nesses últimos dias: teria sido divulgado que o jogador já havia acertado sua ida para o Cruzeiro para a próxima temporada. O Botafogo chegou a comentar a repercussão em uma rede social lembrando que o atleta tem vinculo com o clube até 2018 e que não havia nenhuma negociação com o time mineiro.

Apresentado ao Botafogo há apenas 4 meses, o meia Marcos Vinícius já vinha sendo muito cobrado pela torcida, mas, foi o responsável pelo gol no último jogo contra o Avaí e, nessa segunda-feira, fez uma boa partida contra o Corinthians. Jair Ventura lembra que a dificuldade do atleta estava em acompanhar o ritmo intenso dos companheiros, principalmente por ter atuado pouco e o comparou com o ex jogador do clube, Neílton, atualmente no Vitória. "O Marcos vem crescendo bastante. Quando o Neílton chegou também para a gente tinha pouquíssimos jogos como profissional. O Marcos tem muita qualidade, demorou para pegar pela intensidade que a gente joga, ter obrigação de marcação dos 11 adversários, mas é um meia clássico", explicou. "É o jogador que a gente estava buscando depois das saídas do Montillo e Camillo. Fez um jogo coletivo muito bom, tem que buscar esse equilíbrio.", elogiou. Apesar da boa atuação, o meia tomou o terceiro amarelo e não enfrentará o Atlético-MG na próxima rodada.

Além de Marcos Vinícius, outro jogador que suspenso é o volante Rodrigo Lindoso. Sem a presença dos dois e com um elenco apertado, Jair terá um problema no meio campo para enfrentar o Atlético-MG. "Vai ser muito difícil jogar contra o Atlético lá, tivemos duas grandes perdas. Nunca falo de desculpas, mas tanto jogador que a gente perdeu fica evidente. São jogadores importantes". O treinador aproveitou a situação para lembrar das críticas que ele e a equipe vêm recebendo após a queda de rendimento. "Ninguém quer saber. A pessoa que vai lá pressionar, reclamar, para ela a gente tem que dar um jeito. Muitas vezes a pessoa tem facilidade de apontar o problema, mas não te dá a solução. Eu fazia muito isso como auxiliar, fazia a observação. O treinador falava: 'Você me deu o problema, agora me dá a solução'. É muito mais difícil, e o treinador é pago para isso. Treinador tem que chamar a responsabilidade, nas horas boas é mais fácil, na vitória fica mais bonito. Mas fazem falta todos que perdemos. Mas é um elenco, apesar de enxuto, com qualidade. Hoje a gente não tinha nem 23 no banco. Na outra viajamos com um jogador a menos... É uma situação difícil manter esse padrão o ano todo. Pelo elenco ser enxuto acaba usando os mesmos jogadores, por outro lado consegue deixar o grupo mais homogêneo. Grupo muito grande atrapalha, estamos um pouquinho abaixo do que vemos como ideal, mas jogadores com total comprometimento", desabafou o treinador.

Polêmica com a arbitragem

O jogo se encaminhava para um final tranquilo, se não fosse um lance envolvendo Jô e Igor Rabello dentro da área aos 48 minutos do segundo tempo. Após o apito final da partida houve confusão no gramado com a equipe paulista cercando o juiz para protestar contra o lance que, segundo eles, deveria ter sido sinalizado pênalti. O treinador carioca preferiu não comentar o episódio. "Sigo minha linha de não falar de arbitragem. Tirar essa vitória do Botafogo por um lance no último minuto seria injusto. Não existe justiça no futebol, mas faz parte. Se alguém discordar que a gente não mereceu a vitória aqui, queria ouvir de vocês", respondeu. "Lá também teve um lance meio duvidoso... Ah, não posso falar. Mas teve um pênalti fora da área que foi marcado dentro. Já passou...", relembrou.