Personagem do jogo, Rabello comemora gol decisivo: "Feliz por ajudar o time a se manter no G-6"

Em um jogo bastante quente e com confusão após o apito final, o Botafogo bateu o líder Corinthians, no Nilton Santos, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (23). Igor Rabello e Brenner marcaram para o alvinegro carioca, enquanto Jô descontou para a equipe paulista.

O zagueiro botafoguense foi personagem direto na partida, não só pelo gol da vitória mas também pelo lance mais polêmico do jogo. Aos 48 minutos do segundo tempo, Igor e Jô disputaram bola na área, ao dar um carrinho, o defensor derrubou o centroavante corintiano que pediu pênalti, mas o árbitro Rodrigo Raposo (DF) mandou o lance seguir.

"É um grande jogador que sabe proteger muito bem a bola. Em um primeiro momento ele me segura por trás. É um lance difícil para o árbitro, mas ficou claro que quando dei o carrinho ele se jogou para tentar cavar o pênalti", disse o zagueiro.

Ao marcar o gol da vitória, e seu primeiro no campeonato, Igor comemorou batendo continência, fazendo jus ao apelido de General: "Meu primeiro gol no Brasileiro e segundo no ano. Fico feliz por ter feito gol e poder ter ajudado o time a entrar no G6. Essa comemoração eu trago desde Recife, da época do Náutico. Trouxe aqui para o Botafogo, a torcida gostou e agora comemoro assim."

Outro personagem importante da semana do Botafogo foi Bruno Silva. Durante a semana de preparação para a partida, o presidente do Cruzeiro, Gilvan Tavares, afirmou que o volante estaria próximo de acertar seu vínculo com o clube mineiro para 2018. Após a partida, o camisa 8 falou sobre o assunto: "Fico feliz pelo interesse, mas não chegou nada pra mim. Minha cabeça está no Botafogo, estou pensando só em ajudar."

O Glorioso volta à campo no próximo domingo (29), quando viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no Independência, às 17h (Horário de Verão de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.