Zagueiro Igor Rabello rechaça sobre propostas: "Estou pensando no Botafogo"

Foto:Divulgação/Twitter/BotafogoOficial

Após um treino leve aos titulares e um jogo-treino contra o 7 de Abril, da Série C do Rio, para os reservas nesta quarta (25), Igor Rabello foi escalado para conversar com a imprensa. Dentre assuntos como propostas vindas da europa, o 'General' mostrou estar focado em seu trabalho no Botafogo e na reta final do Campeonato Brasileiro.

Logo de cara, Rabello comentou sobre as propostas ou sondagens que vieram e mostrou-se feliz pela visibilidade do seu trabalho. “Fico feliz pelas propostas, por estarem observando. Mas deixo isso mais com meu representante, com meu pai e com o Botafogo”, disse. Já sobre as propostas concretas, afirmou que fora apenas a Udinese, e que todos tem a meta de jogar no velho continente um dia. “Da Udinese foi a única proposta. Chegou a mim, mas estou pensando no Botafogo, na vaga na Libertadores. Deixo isso para o meu empresário e para o Botafogo. Todo mundo tem a meta de chegar à Europa. Pode ser ano que vem, daqui a dois anos. Mas todos têm essa meta”.

Sobre sua evolução no Botafogo, Rabello citou sua ida ao Náutico e como conquistou a vaga de titular em sua volta. “Tive muita paciência. Em 2016 não tive muitas oportunidades no Botafogo. Fui para o Náutico, também tive que esperar um pouco. Depois passei a ter uma regularidade, joguei mais. Voltei ao Botafogo com 5º zagueiro, mas por questões de lesões e suspensões surgiu a oportunidade”, comentou. Sobre voltar em alta e marcar seu primeiro gol no Brasileiro, o zagueiro falou sobre como é ajudar o clube. “Muita felicidade poder ajudar o Botafogo nessa fase final. Faltam oito jogos. Foi meu primeiro gol no Brasileiro, com essa importância”.

Na parte de cobrança, Rabello citou sobre o aumento da cobrança a partir de bons resultados em todas as competições disputadas no ano e como a torcida leva a cobrança. “Fomos bem em todos campeonatos que disputamos Com isso a cobrança aumenta. A torcida sabe do nosso potencial, e por isso cobra. Isso tem que servir de lição para nós. Temos que levar para o lado positivo. Depende do tipo de cobrança. A cobrança que tivemos foi natural”, citou.

Já sobre o confronto de domingo contra o Atlético-MG, às 17h fora de casa, Rabello citou a importância do jogo pela disputa de pontos a fim de conquistar a vaga na Copa Bridgestone Libertadores. “Vamos entrar focados contra o Atlético-MG. São pontos importantes para buscarmos a vaga na Libertadores”, disse.