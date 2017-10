Jair Ventura considera positivo empate do Botafogo: "É para ser comemorado"

Foto: Satiro Sodré/SSPress/Botafogo

O Botafogo visitou o Atlético-MG na tarde deste domingo (29) e buscou um ponto para trazer na mala para o Rio de Janeiro. O Glorioso teve oportunidade de vencer a partida com algumas chances criadas, porém, o ponto ganho no Horto foi valorizado pelo treinador:

"É sempre muito difícil jogar aqui no Horto. Eu gostei muito do nosso primeiro tempo, da nossa estratégia. Tivemos mais espaço e sete cruzamentos. Depois, no segundo tempo, o jogo ficou equilibrado, tivemos a bola do jogo, mas o Atlético também teve, ficou aberto. Nossa chance foi mais clara, mas o empate foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Para um clube gigante como o Botafogo o empate não é um bom resultado, mas se você segura o Atlético e soma um ponto na briga pela vaga da Libertadores, é pra ser comemorado".

Mesmo com a pressão sofrida pela equipe no segundo tempo, Jair destacou a boa partida que ambos times fizeram no Independência:

" O Atlético cresceu no segundo tempo, aumentou o volume de jogo, com o apoio da torcida. Tivemos algumas oportunidades, mas acabamos não fazendo o gol. É natural que o time da casa fique com mais posse de bola. Mas foi justo, um bom jogo, com emoções, nenhuma equipe se abdicou de jogar".

Na próxima rodada, o Botafogo terá um clássico contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, no sábado (4), e o treinador já projetou como será a reta final da equipe alvinegra: "Serão sete finais para tentar garantir nossa vaga nessa competição tão importante como é a Libertadores".