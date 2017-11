Botafogo divulga reformulações no programa de sócio para manter sucesso de 2017

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Ano de Taça Libertadores, Estádio Nilton Santos totalmente customizado com as cores do clube e identificação com a torcida: 2017 foi um ano de aproximação entre o Botafogo e seus torcedores, principalmente na parte do programa de sócio-torcedores. Antes algo de pouco investimento e atenção no clube de General Severiano, o SouBotafogo e os representantes da comissão técnica da equipe anunciaram, nessa quarta-feira (1) as mudanças no panorama da plataforma para o ano de 2018.

Com preços acessíveis, implementação de um carrinho de compras, vantagens aos torcedores em algumas lojas e possibilidade de compras de pacotes para todo o ano que variavam entre R$ 200 e R$ 1200 – contando com arquibancadas e camarotes – o programa para se credenciar como um sócio-torcedor do Botafogo em 2017 foi um sucesso, já que, atualmente, o Alvinegro passou da marca de 36 mil sócios cadastrados.

Para 2018, as vantagens para quem esteve ao lado do Glorioso em 2017 serão grandes, já que haverá possibilidade de desconto e parcelamento do plano para quem renovar até o dia 30 de novembro. Confira os preços para renovação:

Pacote Norte: 10x de R$20

Pacote Leste: 10x de R$ 45

Pacote Oeste: 10x de R$ 60

Pacote Camarote Central Leste: 10x de R$ 120

Para quem não foi sócio em 2017 e quiser se credenciar no sistema SouBotafogo para o ano que vem, o clube também disponibilizou pacotes com desconto para quem fizer a aquisição de algum plano até o mesmo dia 30 de novembro:

Pacote Norte: 10x de R$ 22

Pacote Leste: 10x de R$ 45

Pacote Oeste: 10x de R$ 65

Pacote Camarote Central Leste: 10x de R$ 125

O clube ainda oferecerá um desconto de 5% para aqueles que paguem os seus respectivos pacotes à vista, via cartão de crédito ou boleto bancário, seja ele de aquisição ou de renovação.

Além disso, em 2018 haverá uma espécie de programa de pontuação, que credenciará os torcedores que cumprem com o Check-In, comparecem a todos os jogos, adquirem produtos na loja oficial do clube e pagam a sua respectiva mensalidade em dia, gerando a possibilidade de conhecer o vestiário e os jogadores, além de poder acompanhar alguns jogos do camarote do Estádio Nilton Santos.