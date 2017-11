Botafogo firma novo patrocínio até o fim da temporada

Foto: Luciano Belford/SS Press/Botafogo

Na tarde desta sexta-feira (3), o Botafogo confirmou um novo patrocínio, a princípio, até o final da temporada. A parceria é com a Pega Carga, aplicativo que surge para fazer a ligação direta entre caminhoneiros e transportadoras.

A empresa irá estampar sua marca na barra traseira da camisa do time de futebol profissional e no omoplata da camisa da equipe de basquete, que disputará o próximo NBB, além da exposição da marca nos painéis de entrevista e nas placas no Centro de Treinamento do time profissional.

A parceria é uma estratégia pioneira de uma empresa ao utilizar o patrocínio esportivo como plataforma de lançamento de seu produto.