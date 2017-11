Jogo Botafogo x Fluminense ao vivo online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

A arbitragem do clássico Botafogo x Fluminense fica por conta de Luiz Flavio de Oliveira (SP). Ele terá como assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

O estádio Nilton Santos é o palco do jogo Botafogo x Fluminense. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bompúblico.

(Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo)

No lado do Fluminense, Abel não escondeu o time: será o mesmo que empatou com o Flamengo na quarta-feira (1º). Com exceção ao retorno de Gum, devido a suspensão de Reginaldo. Sendo asism, o Tricolor joga o clássico com Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Gum e Marlon; Richard, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Henrique Dourado.

O técnico Jair Ventura fez mistério e não revelou o time que vai a campo neste sábado. Sabe-se, porém, que o alvinegro terá o retorno de Rodrigo Lindoso, que herda vaga de João Paulo, suspenso. Além disso, Marcos Vinicius volta ao meio campo na vaga de Gilson. Sendo assim, o Botafogo deve ir a campo com Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e Marcos Vinícius; Rodrigo Pimpão e Brenner.

No Fluminense, comissão técnica e jogadores tentam juntar os cacos da eliminação da Copa Sul-Americana. O Tricolor vencia o Flamengo por 3 a 1, mas acabou cedendo o empate, que classificou o rival às semifinais. Mesmo com o momento conturbado, o gerente executivo de futebol do Tricolor, Alexandre Torres, garantiu a permanência do técnico Abel Braga:

''Abel tem contrato até o fim do próximo ano. A diretoria confia no Abel. Acho que tem se mostrado, nos últimos anos, que um técnico que enfrenta um período de dificuldade mas se mantém, conhece o grupo, melhora a comunicação. Nunca foi cogitada a saída do Abel. Acredito que a gente vá manter (o treinador). Até porque, acredito em trabalhos longos, com as pessoas conhecendo mais o ambiente do clube", disse.

Para o confronto contra o Fluminense, o Botafogo terá patrocínio novo. Trata-se da "Pega Carga", que é um aplicativo para caminhoneiros. A marca ficará estampada na barra traseira da camisa até o fim do Brasileiro. ''É um aplicativo que vai resolver um problema no país na área de transporte. O Botafogo foi escolhido para fazer a mídia inicial do lançamento. Não vai ser só no futebol. O Botafogo está participando de um dos campeonatos mais importantes do Basquete (o NBB)'', destacou o vice-presidente de comunicação e marketing, Márcio Padilha.

(Foto: Luciano Belford/SSPress/Botafogo)

O último encontro entre Botafogo x Fluminense aconteceu no primeiro turno do Brasileiro. Pela 13ª rodada, o Alvinegro derrotou o Tricolor por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Roger.

No histórico de confrontos pelo Brasileirão, há um equilíbrio. Ao todo, foram 51 jogos, com 17 vitórias do Botafogo, 16 triunfos do Fluminense e 18 empates. No quesito gols marcados, o Alvinegro também leva vantagem por diferença mínima: 59 contra 55.

Já o Fluminense encarou o Bahia precisando da vitória para espantar a má fase. Contudo, ficou apenas no empate em 1 a 1 no Maracanã.

Na última rodada, o Botafogo ficou somente no empate sem gols com o Atlético-MG, no Independência.

Botafogo x Fluminense vivem momentos totalmente opostos dentro da competição. Enquanto o Alvinegro, sexto colocado com 48 pontos, briga pela parte de cima da tabela, o Tricolor, 14º com 38, luta contra o rebaixamento.

