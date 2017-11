A volta do artilheiro: Botafogo confirma retorno do atacante Roger aos treinos

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Se passaram longos e apreensivos dias desde a notícia de que o atacante Roger fora diagnosticado com um tumor renal e seria necessário um procedimento cirúrgico. Após a confirmação de que tudo correu bem e seu retorno seria avaliado com o passar do tempo, veio a afirmação de sua melhora nesta segunda (6).

Pelo twitter, o Botafogo anunciou que o responsável por 17 gols na temporada está apto ao retorno as suas atividades pelo clube no próximo treino, que será realizado na manhã desta terça (7). Roger não atua desde a vitória do alvinegro diante do Coritiba no dia 24 de setembro, onde marcou um gol.

Confira a nota da assessoria do atacante

"O atacante Roger, do Botafogo, voltará aos treinos nesta terça-feira (7/11). O jogador recebeu alta do médico Raphael Rocha, responsável pela sua cirurgia, no final da tarde desta segunda-feira (6/11). Roger se apresentará às 8h, no estádio Nilton Santos, assim como os demais atletas do elenco alvinegro".