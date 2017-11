Rodrigo Pimpão reitera seriedade em elenco do Botafogo: "A gente não está aqui de brincadeira"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo foi ao Recife e levou a melhor sobre o Sport nessa quarta-feira (08), em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e chegou aos 51 pontos. O Glorioso venceu o Leão por 2 a 1, com gols de Bruno Silva e Marcos Vinícius; André descontou para os donos da casa. Os jogadores do Botafogo falaram após o final da partida.

"A gente acabou tomando o gol no final, mas nossa equipe foi muito cautelosa e saímos com um grande resultado. Perdemos um clássico e precisávamos vencer para seguir brigando lá em cima", disse Marcos Vinícius, autor de um dos gols e que vem tendo boas atuações nas últimas partidas.

Rodrigo Pimpão também falou após o jogo: “A gente fica chateado por tudo que fez pelo Botafogo nesse ano. É ruim, mas entendo o lado da torcida, que quer o melhor para o clube. A gente não está aqui de brincadeira. Estamos batalhando e lutando todo dia para colocar o Botafogo melhor na tabela", comentou o atacante.

"Quanto antes dar a resposta é melhor. Não fizemos um grande jogo contra o Fluminense, mas sabemos da qualidade e da vontade do nosso grupo. A gente viu que aquele jogo foi atípico", finalizou.

O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (11), quando recebe o Atlético-PR no Estádio Nilton Santos às 17 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e busca a vitória para se aproximar ainda mais do G-4 e conseguir a classificação direta para a Libertadores 2018.