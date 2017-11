Jogo Botafogo x Atlético-PR AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 34ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO NILTON SANTOS, NO RIO DE JANEIRO.

O Atlético-PR vence o Botafogo dentro do Nilton Santos, pelo placar de 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Guilherme.

49' FIIIIIIIIIM DE JOGOO!

SOBE A PLACA: 4 minutos de acréscimos!​

AMARELOU: Cartão para Éderson, por falta em Guilherme

40' Arnaldo rola para Bruno Silva encher o pé, o volante manda para fora!

38' Brenner desvia de cabeça em cruzamento pela direita, sem perigo para Weverton

Público no Nilton Santos: 8.399 presentes

ÚLTIMA MUDANÇA NO FURACÃO: Entra Éderson e sai Ribamar

35' Leo Valencia arrisca o chute de longe, a bola vai para fora

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-PR: Entra Eduardo Henrique para saída de Lucho González

30' UUUUUUUUUUUUHH!!! Guilherme cabeceia com muito perigo para o gol de Weverton, a bola sai por pouco!

Botafogo ainda com muitas dificuldades para furar o bloqueio Paranaense, segue 1 a 0 no Nilton Santos!

18' Lucho bate colocado para fácil defesa de Gatito

15' João Paulo lança Guilherme mas árbitro marca impedimento!

ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO: Entra Leo Valencia para saída de Marcos Vinicius

12' Guilherme cai na área e pede pênalti. Daronco manda seguir

Em cada passe errado ou chute para fora, a torcida do Botafogo vaia e pede a entrada de Leo Valencia!

08' Daronco assinala falta de Pablo sobre Bruno Silva

04' Atlético-PR começa trocando passes, valorizando a posse de bola

00' COMEÇAAA O SEGUNDO TEMPOO!

ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-PR: Entra Lucas Fernandes e sai Sidcley

ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO: Entra Guilherme para saída de Rodrigo Pimpão

Sob vaias, Botafogo vai perdendo para o Atlético-PR por 1 a 0, com gol de Guilherme após uma falha incrível de Gatito!

FIIIIM DE PRIMEIRO TEMPO!!

SOBE A PLACA: 2 minutos de acréscimos!

44' UUUUUUUUHH!! Bruno Silva faz boa jogada individual, cruza na área para Pimpão que chuta muito perto do gol!

43' João Paulo pega sobra e chuta pra fora, muito longe do gol! Botafogo tem dificuldades para atacar

42' Pimpão tenta bicicleta, mas bola sai torta para linha de fundo

ALTERAÇÃO NO BOTAFOGO: Entra Gilson para saída de Victor Luis

Não vai dar para Victor Luis. Jair Ventura já prepara a alteração

Jogo parado para atendimento médico de Victor Luis

Após a falha, a torcida do Botafogo canta o nome de Gatito!

Guilherme bate para o gol e conta com uma falha gigante de Gatito, que furou a bola! 1 a 0 para o Furacão no Nilton Santos

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!!!! Guilherme!

POSSE DE BOLA: Botafogo 44% x 56% Atlético-PR

24' GATITO! Guilherme chuta cruzado para boa defesa do paredão alvinegro!

22' Marcos Vinicius chuta com desvio, Weverton agarra bola sem problemas!

18' Marcos Vinicius tenta lançamento para Brenner, mas Weverton se antecipa para ficar com a bola

15' Arnaldo cruza na área e Pimpão cabeceia para fácil defesa de Weverton!

18 Passes errados até aqui, em apenas 12 minutos de jogo!

08' UUUUUUUUUUUUH!!! QUASE O FURACÃO ABRE O PLACAR!! Pablo faz linda tabela com Guilherme e emenda um foguete que passa muuuuito perto do gol!

05' UUUUH!! João Paulo recebe de Victor Luis e manda uma bomba por cima do gol de Weverton!

03' Botafogo começa trocando passes, tentando entrar na defesa adversária

00' COMEÇAAAAA O JOGOOO!!!

Equipes em campo!!!

Banco do Furacão: Santos, Cascardo, Wanderson, Zé Ivaldo, Nicolas, Eduardo Henrique, Bruno Guimarães, Matheus Rosseto, Lucas Fernandes, Douglas Coutinho e Éderson

ATLÉTICO-PR ESCALADO: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabricío; Pavez, Lucho González, Pablo, Guilherme e Sidcley; Ribamar

Banco do Fogão: Jefferson, Jonas, Marcelo, Gilson, Matheus Fernandes, Leo Valencia, Vinicius, Fernandes, Guilherme e Dudu Cearense

BOTAFOGO ESCALADO: Gatito; Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinicius; Rodrigo Pimpão e Brenner

A transmissão do jogo entre Botafogo x Atlético-PR ao vivo começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

Provável escalação do Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez e Lucho González; Pablo, Lucas Fernandes, Douglas Coutinho; RIibamar

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinicius; Pimpão e Brenner.

Leia Mais: Cada vez mais próximo do G-4, Botafogo recebe Atlético-PR em jogo com interesse em comum

No primeiro turno do campeonato, Botafogo e Atlético-PR empataram sem gols, jogando na Arena da Baixada.

Atlético-PR está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 42 pontos somados. A equipe disputou 33 jogos, com onze vitórias, nove empates e treze derrotas.

Em entrevista após o jogo, o técnico Fabiano Soares comentou o resultado que deixou o Furacão mais longe da Libertadores: – "A história é a mesma. Criamos, tivemos jogo, a equipe organizada, jogou bem, comigo foi o terceiro pênalti perdido. O Corinthians sem ter ocasião consegue fazer o gol e levar os três pontos. É seguir trabalhando, mas hoje merecíamos algo mais. Não fomos capazes"

Já o Atlético-PR vêm de derrota na última rodada, o time paranaense perdeu em casa para o líder Corinthians. O gol da partida foi marcado por Giovanni Augusto.

Botafogo está na 5ª colocação do campeonato com 51 pontos, foram 33 jogos com quatorze vitórias, nove empates e dez derrotas.

Mesmo com vitória, Jair despista sobre Libertadores: "Vai ser decidido até a última rodada"

Botafogo vêm de vitória no Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Jair Ventura venceu o Sport por 2 a 1, jogando na Ilha do Retiro. Os gols da partida foram marcados por Marcos Vinicius e Bruno Silva para o Fogão, André descontou para o Leão

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Botafogo x Atlético-PR ao vivo no Estádio Nilton Santos, valendo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!