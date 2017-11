Jair Ventura comenta sobre protestos da torcida: "Tem todo o direito"

Foto: Vítor Silva/SS Press/Botafogo

Após mais uma derrota em casa, o técnico Jair Ventura mostrou concordar com os protestos da torcida e disse que a atual pressão pela classificação para a Libertadores é melhor que a do ano passado, quando o técnico assumiu e o time estava na luta contra o rebaixamento.

"Quando se trabalha com time grande, com time gigante como o do Botafogo, está sempre sobre pressão. Prefiro ser cobrado por classificação à Libertadores do que para sair do rebaixamento. Quando eu cheguei, éramos 17º colocados"

Mesmo com a falha do goleiro Gatito Fernandéz no gol do Atlético-PR, o time do Botafogo não teve uma boa atuação. Jair relembrou a atuação eficiente dos visitantes e que o time paranaense não fez diferente.

"No Brasileiro desse ano, o maior número de vitórias vem sendo dos visitantes. Na última rodada, foram cinco. É uma tendência. Vencemos fora e perdemos um clássico. É a tendência, quando joga fora tem a situação de jogar em um erro do adversário, e o Atlético-PR fez muito bem isso. As nossas melhores chances passaram perto, não foram no gol. Não vou me defender nos indicadores"

Confira outros trechos da coletiva de Jair Ventura:

Fator casa: "Não teve pacto nenhum de chegar, a gente trabalha jogo a jogo. Não passa a ser um pesadelo jogar em casa não. Tivemos revés, mas não é pesadelo. Prefiro jogar com o apoio da minha torcida, provamos isso na Libertadores, na Copa do Brasil e no próprio Brasileiro"

Victor Luís: "É difícil trocar lateral por lateral, acaba mudando um pouco. Fez falta (o Victor Luís), mas não foi determinante. A gente não pode dizer que o Botafogo perdeu por conta disso"

Demissão de Guto Ferreira: "É o futebol, a gente sabe que é assim. Mas tenho me preocupar aqui. Falar do Inter, do Guto, prefiro não prolongar"