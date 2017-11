Jair Ventura garante foco apesar da derrota: "Vamos buscar nos três jogos restantes"

Google Plus

Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Na noite desta quinta-feira (16), o Botafogo recebeu o Atlético-GO no Estádio Nilton Santos, mas perdeu por 2 a 1. A partida foi válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro que, apesar de já ter campeão definido, ainda não delineou os classificados para a Copa Libertadores do próximo ano.

O resultado motivou um princípio de confusão entre torcedores e seguranças na entrada do estádio. Tudo foi resolvido, mas os jogadores evitaram dar entrevista na passagem pela zona mista. A coletiva do técnico Jair Ventura, inclusive, começou cerca de uma hora após o apito final.

O comandante do Botafogo falou sobre a derrota em casa para o lanterna da competição nacional, mas não explicou as falhas no jogo. Em vez disso, adotou discurso motivador e mandou uma mensagem para a torcida alvinegra.

"Tudo que eu explanar aqui vai ser como se fosse desculpa. Vou me colocar do lado do torcedor, que está bastante chateado, e não vou falar de números, volume, finalização. Farei o contrário, vou dizer que vamos buscar nesses três jogos que restam. Temos tudo para buscar essa vaga [na Libertadores] mesmo jogando fora.", disse.

Jair também falou da polêmica ação de Bruno Silva ao ser substituído. Ao ser vaiado por parte da torcida, o jogador apontou para o escudo do clube e fez o gesto de "ir embora". O técnico confessou que não viu, mas tratará do assunto posteriormente.

"Eu não vi, estava de costas. Vou ver depois para tomar a decisão, ver o que aconteceu e ser justo. Depois que rever o lance dou minha opinião do que aconteceu com o Bruno.", completou.

O treinador botafoguense também comentou sobre as recentes especulações de saída para o Palmeiras, que tem sido comandado pelo interino Alberto Valentim. Segundo Jair, não há nenhuma negociação em andamento, visto que seu contrato não está perto de acabar.

"Não tem nada, não conversei com Palmeiras. No momento, estou focado aqui no Botafogo. Sabemos a importância que uma classificação tem. Quero marcar história levando o clube para duas Libertadores seguidas pela primeira vez. Ainda tenho mais um ano de contrato.", finalizou.

Atualmente, o Fogão ocupa a sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos conquistados. A equipe voltará a campo no próximo domingo (19), quando visitará o São Paulo no Morumbi, às 17h.