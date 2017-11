Jamaal brilha, Botafogo derrota Liga Sorocabana e conquista primeira vitória no NBB

A primeira vitória não dá para esquecer. No Ginásio Oscar Zelaya, o recém-promovido, por ser o atual campeão da Liga Ouro, Botafogo se recuperou do revés sofrido na última rodada ante o Pinheiros e conquistou, nesse sábado (18), a sua primeira vitória em toda a história do NBB, já que derrotou, por 70 a 64, a Liga Sorocabana – e somou a sua derrota seguida.

Apesar do resultado negativo, a Liga Sorocabana permanece na sexta posição, com duas vitórias e dois empates. O próximo compromisso da equipe será apenas no dia 30, contra Campo Mourão. O Botafogo, por sua vez, volta à quadra na próxima terça-feira (21) para enfrentar o líder Mogi das Cruzes, na Arena Carioca 1.

Primeiro quarto de superiodade alvinegra

Jogando dentro de casa, a equipe do treinador Márcio Andrade começou com um ímpeto ofensivo desde os primeiros segundos de partida. Com grandes atuações ofensivas de Jamaal, garantindo alguns arremessos de três, e defensivas de Átila e Bahia, a equipe de General Severiano fechou o primeiro período vencendo por 20 a 14.

Nos 10 minutos seguintes, porém, a equipe visitante conseguiu equilibrar as ações, principalmente da metade para o fim do quarto, conseguindo diminuir a vantagem do Botafogo para apenas 2 pontos. Porém, Mineiro, jogador da Liga Sorocabana, cometeu uma falta antidesportiva já nos segundos finais e viu Jamaal converter quatro lances livres para o Botafogo ir ao intervalo com uma vantagem de 6 pontos no placar, que marcava 37 a 31.

LSB se recupera no segundo tempo, mas não é suficiente

O Botafogo voltou para o segundo tendo que encarar uma Liga Sorocabana quase perfeita na marcação, dificultando demais os jogadores da casa a pontuarem. Com grandes atuações de Crescenzi e Cook, a equipe visitante conseguiu virar o placar com menos de dois minutos no terceiro período. Com algumas mudanças, porém, o Botafogo conseguiu reverter novamente a partida: Douglas, com uma bola de três, e Jamaal garantiram cinco importantes pontos para o Glorioso, que sofreu um apagão e levou cinco pontos no último minuto do quarto, que ficou em 51 a 49 para os visistantes.

O último período já começaria bem quando, nos primeiros segundos, Jamaal matou uma bola de três para virar o jogo, inflamando o Ginásio Oscar Zelaya. Voltando a atuar assim como no primeiro período, o Botafogo conseguiu abrir seis pontos de vantagem e, apesar da pressão da equipe do LSB – que conseguiu diminuir o placar para dois pontos, confirmar uma difícil vitória por 70 a 64.

Destaques da partida

Botafogo:

Jamaal: 22 pontos, 3 rebotes e 5 assistências (56,4% de aproveitamento nos arremessos)

Douglas: 15 pontos e 3 rebotes (57,7% de aproveitamento nos arremessos)

Rafinha: 10 pontos e 6 rebotes

Átila: 7 pontos e 6 rebotes

Liga Sorocabana:

Cook: 13 pontos

Ferros: 12 pontos, 5 rebotes e 2 assistências

Drudi: 8 pontos, 7 rebotes e 1 assistência

Brite: 9 pontos e 4 assistências