Botafogo anuncia parceria com empresa de Felipe Neto para jogo contra Palmeiras

Foto: Reprodução/Botafogo FR

Com o objetivo de aumentar as receitas nesse fim de temporada, o Botafogo anunciou, nessa sexta-feira (24), uma parceria pontual com a Neto’s, lanchonete de coxinhas e pizzas dos youtubers Felipe Neto e Luccas Neto, torcedores do clube. Com mais de, juntos, 20 milhões de inscritos, os dois tinham o objetivo de ajudar o seu clube de coração.

A parceria será válida pelo jogo contra o Palmeiras, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira (27), no Estádio Nilton Santos, às 20h (horário de Brasília). A logomarca da empresa, juntamente com um ‘mini-avatar’ dos dois youtubers, estarão expostas na região da omoplata da camisa, em cima do escudo da equipe e do símbolo da Topper, fornecedora do Alvinegro.

A Neto’s é uma franquia do ramo alimentício, com o seu foco voltado para a venda de coxinhas, que está surgindo no mercado agora. Há poucas semanas, aconteceu a inauguração da primeira loja dos Irmãos Neto, localizada no Shopping Tijuca.

Em seu Instagram oficial, Felipe Neto falou do orgulho em patrocinar o seu time do coração. “Eu tinha sete anos de idade quando me apaixonei por essa estrela. Por ela eu já gritei, comemorei, chorei, sofri, sangrei e explodi de emoção e felicidade. Hoje, eu anuncio a todos um dos momentos mais incríveis da minha vida! O patrocínio da “Neto’s”, nossa loja de coxinhas e pizzas, na camisa do Fogão. O patrocínio pontual estará na camisa no próximo jogo contra o Palmeiras, segunda-feira, às 20h. E isso é só o começo. Estou muito feliz em poder patrocinar minha paixão, meu amor. Tu és o glorioso!”, disse.