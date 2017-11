Jair exalta a permanência de titulares: "Espero manter a base"

Foto:Reprodução/Vítor Silva/SS Press/Botafogo

Em preparação para enfrentar a equipe do Palmeiras, segunda-feira (27), fora de casa, a equipe do Botafogo treinou no final desta manhã no campo anexo do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No início da tarde, Jair Ventura concedeu entrevista coletiva.

Dentre os principais assuntos, Jair comentou sobre Roger, protestos da torcida, tabela, pontuação, o próximo adversário alvinegro e a situação de Victor Luis.

Confira abaixo as falas de Jair Ventura:

Treinamentos da semana: "Semana boa de treinamento, já trabalhamos algumas situações para enfrentar o Palmeiras. Temos mais amanhã para ver a parte tática. Importante também dar mais entrosamento ao time"

Situação no campeonato e Palmeiras: "A gente precisa de seis pontos. Enquanto depender da gente, vamos fazer o melhor. Sabemos das dificuldades dos dois jogos. Palmeiras vem de derrota, anunciou o novo treinador... Vamos temos nossas armas, principalmente jogando fora de casa"

O que mais lhe preocupa no Palmeiras: "Dudu, Jean... O banco de reservas, a força da torcida. O Palmeiras tem um time e uma força em casa muito grande"

Situação de Victor Luis: "A diretoria ainda está resolvendo, mas dou uma situação para vocês"

Volta de Roger aos gramados: "Conversei com o Roger agora. Eu queria trazer o Roger para o jogo, mas ele ainda não está em sua melhor forma. Já adianto que ele não viaja. Vamos ver para o último jogo"

Críticas da torcida: "A gente fala em obrigação. Você já escalou o Monte Everest? Não podemos ter obrigação com uma coisa que nunca aconteceu. O Botafogo nunca foi em dois anos seguidos para a Libertadores. Nunca fui à Lua. Vamos procurar essa classificação, mas sem pressão"

2018: "Espero que a gente consiga manter a base. Quando chega jogador novo, tem todo o processo de adaptação"