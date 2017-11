Botafogo sai atrás, consegue empatar partida, mas perde para Minas fora de casa no NBB

Na tarde deste sábado (25) o Botafogo foi à Belo Horizonte para enfrentar o Minas Tênis Clube no único jogo do dia no NBB. Vindo de uma derrota, o Fogão estava com uma vitória e duas derrotas, sendo que os três jogos foram em General Severiano. O Minas, no entanto, entrou em quadra com duas vitórias e uma derrota, que foi para o atual vice-campeão Paulistano.

Primeiro tempo de superioridade mineira

O primeiro quarto foi de controle do time da casa. Aproveitando os erros do Bota no ataque e a defesa fraca, o time do Minas terminou o período na frente por 12 pontos liderado pelos armadores Gegê e Roquemore.

O Fogão voltou diferente no período seguinte. Fez uma defesa mais forte e converteu mais os ataques em cestas, vencendo o quarto por 24 a 14 e diminuindo a vantagem do Minas para apenas 4 pontos ao fim do primeiro tempo.

Segundo tempo com reação alvinegra, mas não suficiente

O terceiro quarto não teve nenhum grande destaque, as equipes trocaram cestas e nenhuma arriscou mais do que a outra. A vantagem do Minas aumentou em apenas um ponto, terminando o período 53 a 48 no placar a favor do time da casa.

No último quarto o treinador do Botafogo, Márcio Andrade, tentou arriscar mais na defesa colocando uma marcação por zona e ela funcionou: o Glorioso empatou o placar pela primeira vez na partida. Porém, depois, o Minas se encontrou novamente no jogo, venceu por 74 a 56 e se firmou no G-4 do NBB 10.

Destaques do Minas Tênis Clube:

Jefferson: 16 pontos, 3 rebotes e uma assistência;

Wesley: 16 pontos, 3 rebotes;

Teichmann: 12 pontos, 13 rebotes;

Gegê: 11 pontos, 9 assistências;

Roquemore: 10 pontos, 5 rebotes e 7 assistências.

Destaques do Botafogo:

Gabriel: 9 pontos, 3 rebotes;

Átila: 8 pontos, 10 rebotes;

Douglas: 8 pontos, 2 rebotes;

Arnaldinho: 8 pontos, 5 rebotes.