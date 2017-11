Em vitória avassaladora, Nelson Mufarrej é eleito novo presidente do Botafogo

Foto:Vítor Silva/SS Press/Botafogo

Uma vitória maiúscula e comprovando as expectativas. Podendo definir assim, Nelson Mufarrej confirmou todas expectativas e será o substituto de Carlos Eduardo Pereira, que seguirá como Vice Geral. O novo presidente assumirá a partir do dia 2 de Janeiro de 2018.

Mufarrej teve um total de 816 votos contra 269 de seu adversário da chapa de oposição, Marcelo Guimarães. Antes mesmo do final da contagem dos votos, o candidato apoiado pelo atual presidente já comemorava junto com seus eleitores que estavam na arquibancada da quadra de General Severiano, em Botafogo.

Após comemorar sua vitória com fogos, muitos abraços e ligações, o novo presidente conversou com a imprensa, principalmente, sobre a renovação com a patrocinadora master do clube e a manutenção da geração de renda que foi um marco na gestão que irá se despedir ao final de 2017.

"Vamos conseguir e vamos em frente com geração de receitas. Vamos trazer receitas. O presidente Carlos Eduardo esteve em Brasília com a sinalização de que vamos ter o contrato com a Caixa Econômica já acertado para o ano que vem. E vamos para outros empreendimentos e outras atividades que vão gerar dinheiro para poder fazer um grande time"

A eleição também foi marcada por um clima pacífico e por ser a última em mandato de triênio, pois a partir da próxima os mandatos serão de 4 em 4 anos, sem contar com a possibilidade de reeleição.