Em jogo isolado, Vitória vence Botafogo sem sustos em Salvador pelo NBB

No único jogo do dia e com transmissão no Twitter, o Vitória aproveitou o apagão do Botafogo no terceiro quarto e deslanchou, abrindo vantagem de 10 pontos no placar e a administrando até o final, saindo com sua primeira vitória no NBB 10 em seu primeiro jogo em casa. O time carioca teve três desfalques: Jamaal, Cameron Tatum e Rodrigo Bahia. O Vitória, porém, entrou 100%, sem nenhum desfalque.

Primeiro tempo

Em um primeiro quarto de muitos erros das duas equipes, o Vitória conseguiu aproveitar melhor os erros do Botafogo, principalmente os rebotes ofensivos cedidos, e abriu 5 pontos de vantagem ao fim do período: 19 a 14.

Os times voltaram diferentes para a segunda etapa, errando menos e convertendo mais os ataques em cestas. O time da casa chegou a abrir 10 pontos de frente no placar, fazendo uma defesa forte e tendo um bom aproveitamento da linha de três pontos, mas uma sequência de 8 pontos do Gabriel para o Bota diminuiu a vantagem para apenas 2 ao fim do quarto, deixando o alvinegro carioca confiante para o segundo tempo.

Segundo tempo

O jogo recomeçou e pareceu que apenas um time voltou para a quadra. O Leão aproveitou o apagão sofrido pelos visitantes e venceu o quarto por 26 a 18, abrindo 10 pontos à frente no placar ao fim do período com a liderança de Edu Mariano e Okorie, que contribuíram juntos com 12 pontos dos 26 nesta etapa.

Já com boa vantagem no placar e precisando apenas administrar, foi isso que o Vitória fez. A vantagem até chegou a ser de 17 pontos, mas depois as equipes trocaram cestas e o placar do período terminou empatado, com o placar final terminado 86 a 76. Assim, o Leão venceu em casa e o alvinegro carioca conheceu a sua quarta derrota no NBB 10.

Destaques do Vitória:

Dawkins: 13 pontos, 4 assistências;

André: 13 pontos, 5 rebotes, 5 assistências;

Okorie: 12 pontos;

Edu Mariano: 11 pontos;

Renato: 8 pontos, 8 rebotes.

Destaques do Botafogo:

Gabriel: 17 pontos, 3 rebotes;

Rafinha: 13 pontos, 4 assistências;

Coimbra: 12 pontos, 5 rebotes;

Douglas: 8 pontos.

O próximo jogo do Botafogo será na sexta-feira (01/12), contra o Basquete Cearense, às 20h15 (Brasília), com transmissão do SporTV. O Vitória, no entanto, volta à quadra apenas no dia 7, quando enfrenta o Vasco da Gama, às 20h00, com transmissão no Facebook do NBB.