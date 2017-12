Botafogo joga mal novamente, perde para Basquete Cearense e chega a quinta derrota no NBB

Na noite desta sexta-feira (01) o Botafogo encarou, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, o seu sexto desafio no NBB 10, agora contra o Basquete Cearense, que até então ocupava a última colocação. O time da casa aproveitou melhor os erros da equipe carioca e teve um aproveitamento melhor nos lances livres, assim saindo com a primeira vitória na competição em cima do Glorioso.

Primeiro tempo

O primeiro quarto foi onde a vantagem do Carcará começou. A defesa fez mais do que a sua parte, limitando o Bota à apenas 7 pontos. O ataque, liderado por Leonardo (que terminou o período com 9 pontos, acertando todos os arremessos tentados), fez 16 pontos e abriu a vantagem que seria administrada ao longo da partida.

O segundo quarto foi parelho, terminando 12 a 12 no placar. Ele começou com o time alvinegro esboçando uma reação, com uma defesa melhor, mas duas cestas de três de Betinho, que terminaria com 17 pontos (cestinha do jogo), colocou os cearenses ligados de novo na partida.

Segundo tempo

Neste quarto o Bota melhorou no ataque, fazendo 14 pontos, mas a defesa não conseguiu parar o Basq. Cearense, que também pontuava bem melhor. Ao fim do período, a vantagem subiu para 14 pontos: 47 a 33 no placar.

Na última etapa da partida, onde Betinho fez 8 pontos, o Glorioso fazia cestas e o Carcará devolvia. No final, vitória fácil do time da casa em Fortaleza: 61 x 47.

Destaques do Basquete Cearense:

Betinho: 17 pontos, 5 rebotes, 2 assistências;

Paulinho: 15 pontos, 5 rebotes, 2 assistências;

Leonardo: 11 pontos, 10 rebotes.

Destaques do Botafogo:

Rafinha: 15 pontos, 2 rebotes, 2 assistências;

Átila: 13 pontos, 7 rebotes;

Gabriel: 7 pontos, 3 rebotes.

O próximo jogo do Basquete Cearense será no dia 05, às 19h30, contra o Vasco da Gama, no Ginásio Paulo Sarasate. Já o Botafogo volta à quadra no dia 19, às 19h30, também contra o Vasco da Gama, na Arena Carioca 1.