Jogo Botafogo x Cruzeiro ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no estádio Nilton Santos, RJ

No último treino antes do jogo, Jair Ventura fechou o treino para a imprensa. O certo é que Bruno Silva, João Paulo e Rodrigo Pimpão estão suspensos. Matheus Fernandes, Dudu Cearense e Guilherme deverão ser os substitutos.

Desempenho positivo em últimas rodadas motiva Botafogo contra Cruzeiro.

Botafogo faz promoção de ingressos e espera casa cheia no domingo (3). Entrada para qualquer setor do estádio por R$ 20,00. Saiba mais aqui.

Leandro Bizzio Marinho será o árbitro da partida, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques.

Provavél escalação do Botafogo: Gatito Fernández, Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Matheus Fernandes, Lindoso, Dudu Cearense e Valencia; Huilherme e Brenner.

Provavél escalação do Cruzeiro: Rafael; Lucas Romero, Digão, Murilo e Bryan; Henrique, Lucas Silva, Robinho e Rafinha; Thiago Neves e De Arrascaeta.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE BOTAFAGO E CRUZEIRO

Para a última rodada do campeonato o Cruzeiro não contará com o zagueiro Léo, suspenso. Saiba mais aqui.

Pressionado, Jair Ventura assume responsabilidade por quarto jogo sem vitória do Botafogo.

O Botafogo está há quatro partidas sem vitória. Pressionado, Jair Ventura chamou a responsabilidade para si: "Tudo que o eu falar agora vai parecer desculpa e será redundante. Se eu falar das perdas que tivemos... Agora com o Roger já são 13 jogos sem o meu artilheiro. Se eu falar da qualidade individual do Palmeiras também será redundante. Então, o treinador é pago para criar alternativas quando você perde jogadores. E eu não consegui criar alternativas. Então o grande responsável sou eu",

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se encontraram no estádio Mineirão, mas não saíram do zero.

“Não teve relação com o Inter. Não conseguiu se recuperar a tempo, sentiu incômodo no adutor, seria muito arriscado entrar com jogador que não está bem num jogo decisivo. Se fosse para cumprir tabela, de repente poderia fazer uma despedida. Vai ser uma perda muito grande para o ano que vem, mas temos mercado que é forte financeiramente. Desejo toda felicidade ao Roger, é um cara que nos ajudou muito”, explicou Jair Ventura, treinador do Botafogo.

Roger (Botafogo) e Thiago Neves (Cruzeiro) são os artilheiros de seus clubes no Campeonato Brasileiro, ambos com 10 gols. O camisa 30 do time visitante pode passar a frente do rival, pois estará em campo. Roger ganhou férias antecipadas e não deve mais atuar pelo Botafogo. Atacante está de saída para o Internacional.

Já garantido na competição continental da próxima temporada, o Cruzeiro espera terminar o Brasileirão na 5ª colocação. Time de Minas busca a vitória na última rodada para chegar aos 59 pontos.

O Botafogo depende apenas de suas forças para se manter no G-8 do Campeonato Brasileiro. Clube carioca busca a disputar a Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo.

O Cruzeiro também tropeçou na última rodada do Brasileirão. Diante de seu torcedor a Raposa viu o Vasco vencer a partida pelo placar de 1 a 0.

Jogando fora de casa na última rodada o Botafogo não superou o Palmeiras e saiu derrotado por 2 a 0 na partida que marcou a despedida do meia Zé Roberto.