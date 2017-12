No jogo dos desesperados, Vasco supera Botafogo e respira no NBB

Na noite desta terça-feita (19), o Gigante da Colina e o Glorioso se enfrentaram no único jogo do dia no NBB, na Arena Carioca 1, com apenas torcida cruzmaltina presente - por ser do Vasco o mando do confronto. Os dois times entraram em quadra com apenas uma vitória em sete jogos na competição, dividindo a lanterna. O Vasco, considerado por muitos um time que irá terminar nas cabeças, começou o NBB 10 com diversos problemas e um deles é com o treinador Dedé Barbosa, que estaria praticamente na rua se perdesse o clássico. O Botafogo, estreante no NBB, segue sendo assombrado pelas lesões e, dessa vez, foram Arnaldinho e Rafinha que não jogaram.

Primeiro tempo

Liderado por David Jackson e Giovanonni, que somaram 16 pontos no período, o Vasco começou certeiro do perímetro, convertendo duas bolas de três e chegando a abrir 11 pontos de vantagem, mas o Bota cortou para 6 ao fim da etapa: 21 x 15.

O Botafogo voltou para o segundo período tentando uma reação, mas os times ficaram trocando cestas, nenhum dos dois querendo arriscar algo diferente, como uma marcação mais forte. Ao final do quarto, com dois lances livres convertidos de Jamaal, restando 4 segundos no relógio, a vantagem do Vasco diminuiu para três pontos: 38 x 35.

Segundo tempo

No terceiro quarto o Botafogo entrou ligado. Impondo uma marcação forte e convertendo a maioria dos ataques em cestas, o time fez um grande período e virou no placar, terminando à frente do mesmo por 7 pontos: 57 x 50. Gabriel, que tinha 2 pontos até então, fez 13 nessa etapa e foi o grande líder na parte ofensiva da quadra no lado do Bota.

O Botafogo fez um último quarto totalmente contrário ao terceiro. Sem Jamaal, que saiu de quadra no fim do terceiro período com uma luxação no ombro, o time parecia perdido em quadra. O Glorioso só foi pontuar no período depois de mais de 5 minutos, com uma cesta de dois pontos de Douglas, pegando o rebote ofensivo do segundo lance livre errado de Guga. Sendo empurrado pela torcida, o Gigante da Colina virou a partida com uma bola de três de David Jackson, cestinha da partida, e segurou os alvinegros nos segundos finais, garantindo a segunda vitória no NBB: 72 x 68.

Destaques do Vasco:

David Jackson: 25 pontos, 7 rebotes, 5 assistências;

Giovanonni: 17 pontos, 11 rebotes;

Dedé: 8 pontos;

Lucas Mariano: 6 pontos, 6 rebotes.

Destaques do Botafogo:

Tatum: 15 pontos, 6 rebotes;

Gabriel: 15 pontos;

Jamaal: 12 pontos, 7 assistências;

Douglas: 10 pontos, 8 rebotes.

Os próximos jogos dos dois times serão no dia 21, às 20h00 (de Brasília). O Vasco pega o Campo Mourão, em São Januário, e o Botafogo enfrenta o Paulistano, em General Severiano.