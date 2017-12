Confronto definido: Botafogo irá ao Chile enfrentar Audax Italiano na Copa Sul-Americana

Foto: Buda Mendes/Getty Images

Foi realizado, nesta quarta-feira (20), na Sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana 2018. O Botafogo, que estava no Pote B, foi emparelhado contra o Audax Italiano, equipe do Chile que sempre marca presença em competições internacionais nos últimos anos.

A equipe, treinada por Hugo Vilches, terminou o Torneo Transición, uma espécie de primeiro turno do Campeonato Chileno, na quinta colocação, com 25 pontos, tendo uma campanha de 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Na última rodada do torneio, realizada no dia nove de dezembro, a equipe empatou com o San Luis de Quilota por 1 a 1.

O Audax Italiano manda as suas partidas no Estádio Municipal de La Flórida, que tem capacidade para 12000 expectadores. Para chegar até Santiago, cidade em que o clube está instalado, o Alvinegro terá que percorrer cerca de 3720km. Por conta do sorteio, o Botafogo fará a primeira longe de casa e resolverá o confronto no Estádio Nilton Santos, com as datas ainda a serem definidas pela entidade que rege o futebol na América do Sul.

Carrasco (ao centro) é o destaque da equipe (Foto: Franco Moreno/LatinContent WO)

O grande destaque da equipe do Audax Italiano é o atacante Bryan Carrasco, de 26 anos. Muito rápido, o atleta gosta de jogar pelos lados do campo, sendo um grande driblador e finalizador, já que foi o artilheiro do Campeonato Chileno, com 10 gols marcados. Além dele, outro jogador importante na equipe é o brasileiro Sergio Santos, que balançou a rede em quatro oportunidades.

Em 2017, o Botafogo também enfrentou uma equipe chilena em um confronto eliminatório. Pela primeira fase da Libertadores, o Alvinegro eliminou o Colo-Colo, vencendo a primeira partida por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e empatando em Santiago por 1 a 1. Ao todo, a equipe de General Severiano enfrentou equipes do Chile em 26 oportunidades, com 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas.