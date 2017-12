Paulistano se impõe e Botafogo segue isolado na lanterna do NBB

Na noite desta quinta-feira (21), o Botafogo entrou em quadra para mais um jogo do NBB, agora contra o Paulistano, no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano. Mesmo jogando fora de casa, o time paulista chegou como o grande favorito, vindo de três vitórias. Já o Botafogo, lanterna da competição com o pior ataque e menor eficiência, precisava muito da vitória para afastar um pouco da pressão.

Primeiro tempo

No primeiro quarto o time da casa comandou. Chegando a abrir 9 a 2 a favor no placar, o Bota deixou o CAP encostar depois, mas voltou a abrir vantagem. Sendo liderado por Tatum e Coimbra, que combinaram para 18 pontos nesse período, o Glorioso terminou a etapa com 6 pontos de vantagem: 27 x 21.

Já no segundo período o comando foi dos visitantes. Jogando forte, a defesa limitou o Botafogo à 14 pontos, sendo que a primeira cesta do mesmo na etapa foram depois de quatro minutos. Com o ataque atuando melhor e Hubner acertando todos os quatro arremessos que tentou no quarto, o Paulistano terminou o primeiro tempo com 5 pontos de frente no placar: 41 x 46.

Segundo tempo

A terceira etapa parecia que seria bem equilibrada, com o Bota chegando a ficar apenas dois pontos atrás no placar no começo, mas o time apagou no ataque e na defesa, abrindo espaço para os visitantes, que aproveitaram. Liderados por Deryk, que fez incríveis 14 pontos só neste período - mais que o time inteiro do Botafogo, que fez apenas 11 -, a equipe da capital paulista massacrou e abriu longa vantagem de 20 pontos no placar, encaminhando a vitória ao fim do quarto: 52 x 72.

A última etapa começou com o Botafogo mais agressivo, com o pivô Átila fazendo logo cinco pontos seguidos, diminuindo a vantagem do Paulistano. Porém, os visitantes conseguiram administrar a longa vantagem que possuíam no placar, levando mais uma vitória no NBB 10 ao fim da partida: 74 x 93.

Destaques do Paulistano:

Deryk: 21 pontos, 7 assistências, 3 rebotes;

Hubner: 15 pontos, 4 rebotes;

Jhonatan: 13 pontos, 3 rebotes;

Lucas Dias: 12 pontos, 4 rebotes, 4 bolas recuperadas;

Fuller: 10 pontos.

Destaques do Botafogo:

Tatum: 13 pontos, 7 rebotes;

Douglas: 14 pontos;

Guga: 12 pontos, 11 assistências, 6 rebotes;

Coimbra: 11 pontos;

Átila: 10 pontos, 11 rebotes.

O próximo jogo do Glorioso será no próximo sábado (23), às 11h00 (de Brasília), contra o Campo Mourão, também em General Severiano. Já o Paulistano enfrenta o Vasco, também às 11h00, em São Januário.