Botafogo anuncia volta de Anderson Barros para cargo de Gerente de Futebol

(Foto: Paulo Fernandes / Vasco)

O Botafogo anunciou nessa sexta-feira (22), por meio de uma nota oficial, a contratação de Anderson Barros para o cargo de Gerente de Futebol em 2018 com contrato válido por três anos. O profissional estava no rival, Vasco, desde 2016 e retorna ao Glorioso, onde trabalhou de 2009 a 2012. Leia a nota oficial na íntegra:

“O Botafogo de Futebol e Regatas informa sobre a contratação de Anderson Barros para o cargo de Gerente de Futebol em 2018. O profissional retorna ao clube após exercer a função entre os anos de 2009 a 2012. Experiente, Anderson Barros agregará ao novo organograma do Futebol Alvinegro para a temporada seguinte, com forte integração entre a base e o profissional”.

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, confirmou a saída de Anderson em um comunicado oficial. Segundo o presidente cruzmaltino, Anderson se reuniu com ele nessa tarde e deixou São Januário no início da noite, após se despedir dos funcionários. “Fui procurado hoje por Anderson Barros, solicitando que o liberasse de seu compromisso com o Vasco. Diante disto e compreendendo a solicitação, o Anderson Barros está, a partir de hoje, liberado para prosseguir seu caminho. Quero registrar aqui os agradecimentos pessoais e do Clube aos relevantes serviços profissionais prestados”, confirmou Eurico. Até o momento, o Vasco não apresentou nenhum nome para substituí-lo.

Anderson Barros consta com um currículo recheado para ajudá-lo na missão de organizar o Botafogo para a temporada seguinte, que já começa com uma grande perda: a ida do técnico Jair Ventura para o Santos. Além do Vasco, Anderson passou pelo Flamengo, Vitória, Coritiba e Bahia.

Durante o sorteio da Copa Libertadores da América 2018, ainda integrante da equipe do Vasco, Anderson respondeu com alegria aos boatos sobre retornar a General Severiano. “Eu sempre disse que vi os comentários, os rumores, a intenção. É sempre uma alegria muito grande quando tem um clube que trabalhou e tem a oportunidade de retornar. É o reconhecimento de um trabalho. Para mim, isso é extremamente gratificante”, comentou.

ENTRA BARROS, SAI LOPES

Antônio Lopes era o nome que ocupava a cadeira de gerente de futebol do Botafogo. O dirigente, criticado por parte da torcida, comunicou em seu site oficial que recebeu a informação da nova diretoria do clube que não ocuparia mais o cargo na temporada que vem. O anúncio foi feito após uma reunião com a diretoria na tarde de segunda-feira (18), no Rio de Janeiro.

Antônio Lopes chegou ao Botafogo em um momento complicado do clube, que havia caído da Série A para a B. O ex-dirigente disse em sua carta que foi o trabalho mais difícil da sua carreira. “O mais árduo dos três, com certeza. Chegamos à um clube que passava por dificuldades seríssimas. Vinha de uma queda da Série A para B. Da pior campanha da história em campeonatos estaduais. Dívida de alguns meses de salário com atletas e funcionários. Cinco jogadores no elenco. Nenhum atleta queria jogar no clube, pois a credibilidade era difícil”, relatou em um trecho da carta. Lopes ainda agradeceu a torcida alvinegra, atletas e todos os funcionários e dirigentes do Botafogo pelos meses de trabalho.

As outras mudanças para o Glorioso são a saída de Antônio Carlos Azeredo, o Cacá, que ocupava o cargo de vice-presidente de remo e futebol e, em 2018, ficará apenas com o esporte olímpico, e Gustavo Noronha, que era diretor jurídico do clube, assumirá inteiramente e será oficializado com a posse do próximo presidente, Nelson Mufarrej.