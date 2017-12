Solução caseira: Botafogo anuncia Felipe Conceição como treinador para 2018

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Assim como em 2016, após a saída de Ricardo Gomes para o São Paulo, o Botafogo agiu rápido e, um dia após o treinador Jair Ventura afirmar que treinará o Santos no ano que vem, anunciou que Felipe Conceição, o Tigrão, será o comandante da equipe de General Severiano em 2018.

Assim como o filho do Furacão da Copa do Mundo de 1970, Felipe Conceição, de 38 anos, fazia parte da comissão técnica do clube desde o ano passado e, por isso, está ambientado com os funcionários, o clima em General Severiano e, principalmente, com os jogadores vindos da base, que provavelmente terão muitas oportunidades em 2018.

Felipe, que foi jogador do clube na década passada, foi contratado para integrar as categorias de base em 2013 e conseguiu ganhar destaque em 2015, quando o Botafogo foi finalista da Copa do Brasil Sub-17, quando Luís Henrique, atualmente jogando em Portugal, foi o grande destaque da competição.

Após anunciar Anderson Barros para a função de gerente de futebol, Felipe Conceição é a segunda grande mudança do mandato do novo presidente Nelson Mufarrej, que assumirá oficialmente no ano que vem. Assim como ocorreu com Jair Ventura, a diretoria do Alvinegro busca a solução em treinadores “criados” no próprio clube.