Atacante Luiz Fernando é liberado de treino do Atlético-GO e se aproxima do Botafogo

Foto: Divulgação/Atlético-GO

O torcedor do Botafogo pode começar a sentir-se aliviado da tensão envolvendo a questão da chegada de reforços logo na primeira semana do ano. O jovem atacante Luiz Fernando, sensação do segundo turno da última edição do Campeonato Brasileiro, foi liberado dos primeiros treinos do Atlético-GO e está próximo a um acerto com o clube de General Severiano.

Segundo informações levantadas pelo canal Esporte Interativo, o diretor de futebol do dragão, Adson Batista, confirmou que o futuro do jogador deve ser decidido até a próxima quarta-feira (2). O que coloca o Botafogo como clube favorito pelo artilheiro do clube goiano é o fato de seu empresário ser o mesmo agenciador de carreira do goleiro Gatito Fernandez, além do empréstimo de dois jogadores alvinegros ao Atlético-GO.

Ainda segundo fontes, o Botafogo possuiria uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, que seria a primeira contratação de Anderson Barros como gerente de futebol alvinegro.