Botafogo anuncia atacante Luiz Fernando, revelação do Atlético-GO

Foto:Gabriel Assis/ BFR

O suspense chegou ao fim. Em seu perfil no Twitter, o Botafogo anunciou, nessa quarta-feira (3), o meia-atacante Luiz Fernando, proveniente do Atlético-GO. Em conjunto, ocorreu também o anúncio via twitter de Leandro Carvalho, atacante do Paysandu que estava emprestado ao Ceará - e que havia sido confirmado na última segunda-feira (1º).

Luiz Fernando, que também atua como atacante, caso seja preciso, é a esperança de suprir as perdas no setor ofensivo que ocorreram ao longo do decorrer da temporada passada e atual janela de transferências. O jogador teve 42 jogos e nove gols pelo Dragão na última temporada.

Já Leandro Carvalho, que foi destaque na Série B, chega para compor o ataque alvinegro. Com 41 partidas, o jogador marcou sete gols pelo Papão e Vozão na última temporada.

Foto: Divulgação/Twitter/BotafogoOficial

O Botafogo se reapresenta nesta quinta (4), no Estádio Nilton Santos, onde iniciará sua preparação para a temporada de 2018. No mesmo dia, ocorrerá a sucessão de presidentes do alvinegro e a apresentação oficial do técnico Felipe Conceição, à tarde, em General Severiano.