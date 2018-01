Botafogo goleia Velo Clube-SP e assume a liderança do Grupo 13 da Copa SP de Futebol Júnior

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (06). O Botafogo enfrenta o River-PI às 11h00 na Arena Capivari, após o término da partida entre Capivariano e Velo Clube-SP que ocorre no mesmo local, às 09h00.

Os gols só saíram na segunda etapa. As equipes começaram o segundo tempo mais empenhada em sair do 0 a 0. Aos 16 minutos, após um bate rebate na área, Fernando finalizou, a bola desviou na zaga e entrou chorando no fundo das redes. Daí em diante o Velo Clube se fechou e buscou sair no contra ataque, mas o Botafogo foi crucial nas chances que teve e aos 23 minutos aumentou a vantagem com Luca, após cobrança de escanteio. Aos 26 minutos, Enrico roubou a bola e serviu Luan que chutou; a bola bateu no travessão e entrou. O Velo Clube descontou com Pedro aos 36 minutos, após a zaga do Botafogo falhar. O Botafogo decretou a vitória com um belo gol do camisa 10 Rickson, que após fazer uma jogada individual, finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro Nathan.

Botafogo e Velo Clube fizeram um primeiro tempo muito truncado, disputado no meio campo e com poucas chances claras de gol. O Botafogo chegou com mais perigo pelo lado esquerdo quando acionou a dobradinha do meio campista Enrico com o rápido lateral Jonathan, mas finalizou apenas uma vez com perigo, para uma boa defesa do goleiro Nathan. Muito acionado sempre que a equipe paulista tinha a bola, o atacante Kaique foi quem levou mais perigo a defesa alvinegra.

49' - FIM DE PAPO PARA BOTAFOGO 4X1 VELO CLUBE! Fernando, Luca, Luan e Rickson marcaram para o Glorioso; Pedro descontou para o Velo Clube

45' - Subiu a plaquinha e vamos até os 49

45' - Com o 4º gol marcado pelo Botafogo, a equipe carioca assume a liderança do grupo 13

43' - Alteração dupla novamente no Botafogo: Enrico e Rickson saem para a entrada de Lucas Barros e Mateus Jorge

41' - GOOOOOOOL DO BOTAFOGO: Em jogada individual, Rickson carregou a bola, bateu com extrema categoria e a bola morreu no ângulo do goleiro Nathan, sem chance de defesa

38' - Falta para o Botafogo e vem bola na área

37' - GOOOOOOOL DO VELO CLUBE: Após falha da zaga do Botafogo, Pedro chegou concluindo o cruzamento por baixo e descontou para a equipe paulista

35' - Mexe o Botafogo: Duas alterações de uma vez. Saiu Luan para entrada de Caio, e Wenderson deu lugar ao Rhuan

34' - David tentou a finalização para o Velo Clube mas a defesa fez a interceptação

33' - Botafogo vai tocando a bola e valorizando a posse

30' - Wenderson faz jogada individual e chuta, mas a bola passa sem perigo para o gol do Velo Clube

29' - CARTÃO AMARELO: Após cometer uma falta, Isaac chutou a bola em direção ao banco da equipe alvinegra e foi advertido com o cartão amarelo

25' - GOOOOOOOL DO BOTAFOGO: Roubada de bola de Enrico no meio campo que fez o passe para Luan chegar batendo na saída de Nathan; a bola bateu no travessão e saiu, mas o gol já havia sido assinalado

23' - GOOOOOOOL DO BOTAFOGO: Cobrança de escanteio na marca do pênalti, e após um toque em direção ao primeiro pau, o zagueiro Luca chegou concluindo pra ampliar o placar

22' - Botafogo tenta a bola enfiada e ganha o escanteio

22' - Substituição dupla no Velo Clube: Saíram Wilgner e Felipe Paraná para a entrada de Adriano e Pedro

20' - Rickson cobrou a falta rasteira e a bola ficou na barreira

19' - FALTA PERIGOSA: Muito presente no jogo até o momento, Wenderson arrancou e sofreu a falta na entrada da área

16' - GOOOOOOL DO BOTAFOGO: Wenderson fez o passe para Jonathan que fez o cruzamento para a área, e após o bate-rebate, Fernando finalizou para o fundo das redes

15' - Alteração no Velo Clube: Gabriel Dantas saiu para dar lugar a Isaac

14' - Jonathan fez a cobrança e após o toque para o meio da área, Luca finalizou para fora

13' - Escanteio para o Botafogo

12' - Velo Clube chegou mas a zaga do Botafogo fez o corte

08' - PARA FORA! Após linda troca de passes, Wenderson chegou ao fundo e cruzou rasteiro para Rickson que chegou batendo com perigo, mas a bola foi para fora

06' - Substituição no Velo Clube: Entrou David no lugar de Kaique

03' - DEFENDEU DIEGO! Velo Clube chegou com perigo pelo lado esquerdo e após finalização rasteira de Cristiano Bahia, Diego fez a defesa

02' - Passe em profundidade no ataque alvinegro para Enrico, mas a bola vai pela linha de fundo

00' - BOLA ROLANDO! Botafogo volta com Rodrigo no lugar de Amilcar. Velo Clube vem com a mesma equipe do primeiro tempo

49' - FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

48' - Falta cobrada na área pela equipe paulista sem grande perigo

47' - CARTÃO AMARELO: Após errar um passe no contra-ataque, Michel fez a falta e tomou cartão

46' - Escanteio para o Botafogo e a bola fica com o goleiro Nathan

45' - Teremos 4 minutos de acréscimo

43' - Vamos caminhando para os últimos minutos do primeiro tempo

42' - Felipe Paraná recebeu de Cristiano Bahia, fez o drible mas a zaga alvinegra fez o corte

40' - DEFESA DE NATHAN: Botafogo chegou novamente com Jonathan e após o cruzamento, Amilcar finalizou para uma grande defesa de Nathan

39' - A zaga do Velo Clube afastou

39' - Falta para o Botafogo jogar na área

38' - CHEGADA PERIGOSA: Novamente pelo lado esquerdo chegou o alvinegro com Jonathan, que cruzou na área e após Amilcar amortecer, a bola acabou ficando com o goleiro Nathan

37' - Bola rolando

36' - Outro jogador do Velo Clube caiu em campo e a paralisou a partida

35' - Kaique muito presente na partida chegou ao fundo e tentou o cruzamento rasteiro para Cristiano Bahia, mas a bola ficou com o goleiro Diego

34' - Enrico tenta o lançamento para Amilcar mas a bola ficou nas mãos do goleiro Nathan

32' - Velo Clube chegou a linha de fundo mas o cruzamento saiu errado e a bola foi pela linha lateral

31' - A bola já voltou a rolar

30' - Goleiro Nathan volta a cair sentindo e a partida é paralisada novamente

29' - Botafogo tenta achar uma brecha mas o Velo Clube se mantêm fechado

26' - Após o corte do zagueiro do Velo Clube, o jogador do Botafogo fez a falta

26' - Chute perigoso do ataque do Botafogo é escanteio

24' - Velo Clube troca passes e chega com perigo na entrada da área do Botafogo, mas a zaga fez o corte

23' - Botafogo chegou rápido pelo lado esquerdo com Jonathan que cruzou e após um bate rebate a bola ficou com o goleiro Nathan

22' - Rickson cobrou com muita força e a bola passou por cima do gol

22' - Falta na entrada da área para a equipe alvinegra

21' - FALTA PERIGOSA PARA O BOTAFOGO

20' - Jogada rápida do ataque alvinegro e a bola passa na frente da linha do gol do Velo Clube sem ninguém para finalizar

19' - Chutão da zaga alvinegra que obrigada o goleiro Nathan a sair do gol e impedir a chegada do ataque Botafoguense

17' - Velo Clube marca sobre pressão e dificulta a troca de passes do Botafogo

16' - Bola esticada para o Jonathan no lado esquerdo, mas foi com muita força e acabou saindo pela linha de fundo

13' - Até o momento os dois times erram muitos passes

11' - Substituição no Botafogo: O zagueiro Marco saiu para a entrada de Michel

09' - Após uma trombada na área, o juiz assinalou falta sobre o goleiro do Velo Clube; Nathan fica caído e recebe atendimento

08' - Escanteio para o Botafogo

07' - Tentativa de lançamento para o ataque alvinegro, mas a bola fica com o goleiro Nathan

06' - Botafogo valoriza a posse de bola e espera o momento certo para tentar uma investida

04' - O ataque do Glorioso estava em impedimento

04' - Falta na lateral para o Botafogo, e a bola será alçada na área

03' - Velo Clube tentou a subida ao ataque, mas o atacante Kaique fez a falta

02' - Jogo começa disputado no meio campo

00' - Bola rolando!

Botafogo e Velo Clube já estão em campo, se aquecendo e aguardando a autorização do árbitro.

Na primeira partida do Grupo 13, o River-PI bateu o Capivariano por 3 a 0.

Compõe o banco da equipe paulista: Leonardo, Isaac, Jucivaldo, Hamilton, David, Pedro e Adriano

Velo Clube tem os seguintes titulares: Nathan; Adriel, Leo Albanez, João Vitor, Cauê; Gabriel Dantas, Igor e Wilgner; Felipe Paraná, Kaique e Cristiano Bahia

O Glorioso tem no banco: Matheus, Michel, Lucas Barros, Caio, Mateus Jorge, Rodrigo, Rhuan, Mateus e Bruno

Botafogo vai a campo com: Diego; Fernando, Luca, Marco e Jonathan; Wenderson, Rickson e Pedro; Enrico, Amilcar e Luan.



Já o Velo Clube não participou da última edição da Copa São Paulo, fazendo sua reestreia na competição no ano de 2018.

O Botafogo vem para esta edição da Copa São Paulo com o objetivo de superar sua participação do ano anterior, onde fora eliminado nos pênaltis nas quartas-de-final para o vice-campeão Batatais, por 3x2.

Boa noite, torcedor que nos acompanha para a partida de logo mais entre Botafogo e Velo Clube-SP pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 21:00. A VAVEL Brasil transmitirá a partida em tempo real, dando todas as informações sobre as equipes.