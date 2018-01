Sondado por Botafogo, Santos e Vasco, atacante Hernán Barcos renova com LDU

Foto: Rodrigo Buendia/AFP

A quinta-feira (4) trouxe um balde de água fria para Botafogo, Santos e Vasco. Os três clubes haviam demonstrado interesse na contratação do atacante Hernán Barcos desde o término de último Campeonato Brasileiro, mas o argentino renovou seu contrato de empréstimo com a LDU, que anunciou sua permanência via Twitter, até o fim de 2018, junto ao Sporting, de Portugal, frustrando as equipes brasileiras.

Das três, o Santos foi o que ficou mais próximo de um acerto, já que chegou a discutir contrato e uma possível transferência com a equipe equatoriana. Buscando um substituto para Ricardo Oliveira, que se transferiu para o Atlético-MG, o Alvinegro Praiano terá que apontar sua mira para outro atleta, já que a diretoria busca a contratação de um atacante.

O Botafogo, por sua vez, especulou a contratação do atacante mais uma vez, mas os valores pedidos por seu empresário assustaram e o clube de General Severiano continua mapeando o mercado em busca de atleta para a posição, já que Roger assinou com o Internacional. A mesma coisa aconteceu no Cruzmaltino, que tenta achar uma opção para o setor, já que Luís Fabiano está convivendo com muitas lesões desde que chegou ao clube treinado por Zé Ricardo.

Barcos foi o artilheiro da LDU no ano, marcando 26 gols em 44 partidas no ano, contando Copa Sul-Amerciana e Campeonato Equatoriano. O jogador, porém, pertence ao Sporting, atual segundo colocado do Campeonato Português, que não possuía interesse em manter o jogador, que não teve grande atuações com a camisa dos Leões.

No Brasil, o atacante teve passagens marcantes por Palmeiras, entre 2012, quando conquistou uma Copa do Brasil, e 2013, e Grêmio, onde ficou até 2015, marcando 45 gols em 112 partidas, sendo o maior artilheiro estrangeiro da história do clube gaúcho. Depois disso, se transferiu para o Tianjin Teda, da China, e, no meio de 2016, assinou com o Sporting, que o emprestou posteriormente para Vélez Sarsfield e, atualmente, para a LDU.