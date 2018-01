Bauru se recupera após intervalo, se impõe e derrota Botafogo no NBB

Dando continuidade ao NBB em 2018, Botafogo e Bauru fizeram uma partida nessa quinta-feira (4), no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. Apesar do bom primeiro tempo da equipe da casa, o time de São Paulo se recuperou após o intervalo e conseguiu virar a partida com uma larga vantagem.

Com esse resultado, o Bauru permanece na sexta posição, mas com uma campanha de 7 vitórias e 4 derrotas. A equipe paulista voltará às quadras na próxima segunda-feira (8), para enfrentar o Vitória dentro de casa. O Botafogo, por sua vez, continua com uma campanha negativa, chegando a sua oitava derrota em dez partidas. O próximo compromisso do Alvinegro será na quarta-feira (10), contra o Joinville, em Santa Catarina.

Primeiro tempo com vantagem do Botafogo

O Botafogo começou bem o primeiro quarto, chegando a abrir 6 a 0 para cima da equipe visitante nos 4 primeiros minutos de jogo. Mas logo as bolas de três do Bauru, cartões de visita da equipe do interior paulista, começaram a cair. O Glorioso não se incomodou e fechou o primeiro quarto vencendo por 18 X 16.



No segundo quarto, o Alvinegro tomou um verdadeiro sufoco. Rafael Hettsheimeir foi o carrasco do clube carioca, acertando 6 pontos em sequência e empatando a partida, obrigando o Botafogo a pedir tempo. O Bauru chegou a virar por alguns instantes, mas o time de General Severiano voltou à frente com uma cesta de três de Gabriel e uma cesta de 2 pontos de Douglas. Após o intervalo, o placar indicava Botafogo 37 a 35 Bauru, com o segundo período terminando empatado em 19 a 19.

Etapa complementar arrasadora por parte do Bauru

Mais atento, a equipe treinada por Demétrius Ferraciú emplacou um verdadeiro massacre para cima do Botafogo. Jogando com autoridade e beirando a perfeição defensivamente, o Bauru derrotou o Alvinegro por 26 a 8, dando um fim a toda vantagem construída pela equipe da casa nos primeiros quartos. O grande destaque do time foi o pivô Rafael Hettsheimeir, que marcou 15 pontos.

No último período, o Botafogo, sem condições de reagir, apenas viu um Bauru que cozinhou a partida, mantendo a vantagem poupando alguns titulares, pensando na sequência de partidas que está por vir. Pelo lado da equipe do treinador Márcio Andrade, notou-se mais uma vez a inconsistência, já que o Glorioso, mesmo sem Jamaal, teve um primeiro tempo sólido, mas desandou na etapa complementar. No final, o placar marcou 16 a 15 para os visitantes no quarto final.

Destaques da partida

Botafogo

Coimbra: 16 pontos, 8 rebotes e 1 assistência

Guga: 10 pontos, 4 rebotes e 7 assistências

Átila: 8 pontos e 11 rebotes

Bauru

Rafael Hettsheimeir: 24 pontos e 7 rebotes

Jaú: 9 pontos, 9 rebotes e 1 assistência

Anthony: 12 pontos e 6 assistências