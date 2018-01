Agora no Santos, Jair Ventura agradece ao Botafogo: "Cheguei estagiário e saí treinador"

Foto: Claudio Reyes/AFP

Jair Ventura foi apresentado oficialmente como treinador do Santos nessa sexta-feira (5), na Vila Belmiro. Antes disso, o treinador havia passado um ano e meio de muito sucesso com o Botafogo, clube que esteve trabalhando como membro da comissão técnica durante muitos anos, livrando o clube de um rebaixamento e fazendo grandes campanhas na Copa do Brasil e na Taça Libertadores.

Apesar de ter saído relativamente em baixa, com alguma parte da torcida reclamando de suas decisões e de suas respostas nas entrevistas coletivas após as partidas, o discurso de Jair para com o clube de General Severiano é de gratidão. Afinal, ele foi idolatrado durante muito tempo e, além disso, seu pai é um dos maiores ídolos do mesmo, o que ajudou a aumentar essa relação de carinho.

Jair Ventura disse, após afirmar contrato com o Alvinegro Praiano, que a palavra da vez com o Botafogo é de gratidão e que, sem o clube, sua carreira não teria avançado tanto assim. “A palavra é gratidão. Obrigado ao clube, que me deu a grande chance de eu me tornar treinador. Obrigado a toda comissão técnica e jogadores, que lutaram e batalharam ao meu lado. Obrigado à torcida, nosso 12º jogador, que sempre me apoiou. O Botafogo não só me formou como profissional, mas também como pessoa. Cheguei estagiário e saí treinador. Fico feliz de ter ajudado a formar e a revelar grandes jogadores durante esse tempo. Graças ao clube, trabalhei também na seleção de base, onde disputei dois Sul-Americanos e um Mundial, de 2010 a 2013. Foi uma decisão muito difícil, porque não é só um clube, é como se fosse a minha casa. Não foi um tchau, mas sim um até logo. É o momento de trabalhar em outro grande centro, em outro gigante do futebol, como o Botafogo”, declarou.