Carli mostra motivação para temporada e promete ajudar jovens no Botafogo

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Com a pré-temporada iniciada, a rotina de treinamentos e coletivas também está retornando. Nessa sexta-feira (5), foi a vez do zagueiro Joel Carli, capitão na temporada passada, e conhecido por ser o "xerife alvinegro", foi o primeiro jogador do Botafogo a falar com a imprensa de forma oficial nessa nova temporada.

Após o anúncio feito ontem, em relação ao cancelamento da pré-temporada no Espírito Santo, o zagueiro foi questionado e se mostrou satisfeito com a decisão de permanecer no Rio, treinando no Estádio Nilton Santos. "A gente treina aqui o ano todo, tem academia, campo preparado para o dia todo. Acho uma grande vantagem de estar em casa e com a comodidade do Nilton Santos", disse, ressaltando que isso pode ser uma vantagem para e estreia do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa, no dia 16. "Sem dúvidas, está planejado treinar muito em nosso campo principal e obviamente, estarmos acostumados a isso é muito importante, no dia a dia aqui em casa", completou.

Carli, que é um dos mais experientes do elenco, também falou sobre a diminuição da média de idade do elenco - abaixo de 24 anos-, com a saída de jogadores experientes como Bruno Silva, Roger e Emerson Silva e a chegada de reforços como Luiz Fernando e Leandro Carvalho. "Você perde jogadores de muita experiência, mas a garotada está com muita vontade, muita fome de querer jogar, de querer aprender e conta com jogadores de experiência para dar tranquilidade e apoio para que o trabalho seja bom", afirmou.

Sobre sua próxima temporada e relação com Felipe Conceição, o zagueiro se mostrou motivado. "Eu voltei como volto todos os anos, com o desafio de dar o melhor para o Botafogo. Em relação ao Felipe, ele é um profissional que já vinha trabalhando com a gente. Como cada jogador que sobe da base, ele também merecia sua oportunidade. Vejo um futuro para ele muito bom. Ele merece essa oportunidade. Creio que vai aproveitar bem", disse.

O zagueiro, que é um dos ícones do grupo, também falou sobre sua liderança no elenco e sua ajuda com os jovens da base. "Esteja em campo ou fora, vou sempre tentar fazer com que meus companheiros aprendam e se acostumem para que eles não sintam a diferença de passar da base para o time principal", finalizou.