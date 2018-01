Botafogo se impõe e aplica maior goleada da Copa São Paulo sobre River-PI

Em jogo fácil, Botafogo não teve problemas contra o River-PI, que parecia ser o confronto mais difícil para o Glorioso. Logo aos 6 minutos, Luan converteu de pênalti e abriu a porteira de gols. A partir desse momento, o River começou a ter muitos problemas defensivos e a sequência de gols não parou mais.

Em um domínio absoluto do Botafogo na primeira etapa, o River teve poucos espaços para expôr seu jogo. O clube carioca impôs uma partida de boas saídas, bons passes e bons cortes defensivos, sendo que o placar não foi maior do que os 0x4 no primeiro tempo por conta do goleiro Vinícius que fez 3 defesas sensacionais.

Luan fez os dois primeiros gols da partida de pênalti e o terceiro de cabeça, já Rodrigo aproveitou a falha defensiva de marcação e chutou firme no contra-pé do goleiro Vinícius, sem chances para o defensor piauiense.

Já na segunda etapa, nada mudou. O River continuou com os mesmos problemas defensivos, Botafogo continuou a impor seu estilo de jogo e a porteira continuou aberta para mais gols do alvinegro. Os gols da segunda etapa foram marcados por Luan (que foi o destaque da partida com 4 gols), Matheus Bastos que marcou duas vezes.

Agora o Botafogo está praticamente classificado devido ao saldo de gols, e a decisão da segunda vaga será definida por River-PI e Capivariano. O River possui uma situação difícil após a goleada sofrida, porém enfrenta o eliminado Velo Clube, já o Capivariano enfrentará o praticamente classificado Botafogo.

FIM DE JOGO! River-PI 0x7 Botafogo.

46' Mais 3 minutos de acréscimo, vamos até os 48.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Rhuan cruza e Matheus Bastos faz de peito o sétimo gol do Botafogo no jogo. É a maior goleada nesta edição da Copinha!

45' VINÍCIUS SENSACIONAL! Rhuan avança, chuta forte rasteiro e Vinícius busca no canto para fazer uma defesa sensacional!

41' Matheus Jorge recebe na área e chuta fraco no gol de Diego.

37' QUE ISSO MEU GAROTO? Rhuan recebe livre, tira a bola do goleiro mas se atrapalha, e com isso dá tempo para o defensor do River chegar e tirar a bola para escanteio.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Matheus Bastos chuta após cruzamento de Caio, bate na trave e Amilcar aproveita o rebote para fazer a maior goleada desta edição da Copinha ao lado do Flamengo. River-PI 0x6 Botafogo.

32' Falta sem perigo para o goleiro Diego.

29' ALTERAÇÕES NO BOTAFOGO: Saem Wenderson e Lucas, entram Caio Alexandre e Matheus Jorge.

29' Segue River-PI 0x5 Botafogo. O clube carioca continua dominando a partida.

23' ALTERAÇÃO NO RIVER-PI: Sai Victor entra Hércules

21' DEFEEEEEEEEENDE DIEGO! Após rebote, Vitinho manda um tiro e Diego defende de forma excelente!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Após rebote do goleiro do River, Luan aproveita e faz o seu quarto gol na partida. River 0x5 Botafogo.

ALTERAÇÕES NO BOTAFOGO: Saem Enrico e Rodrigo, entram Rhuan e Matheus Bastos

11' Jogo morno nessa segunda etapa.

ALTERAÇÕES NA EQUIPE DO RIVER-PI: Entraram Denilson, Mayke, Vitinho e Odair, saíram Gustavo, Lucas, Pedro e Gabriel

6' UUUH! Após cruzamento rasteiro, Rickson bate mal e a bola vai por cima do gol

3' QUASE! O Botafogo chega perigosamente com Alisson mas a bola vai para fora.

1' Em instantes mostraremos as alterações dos dois times.

0' RECOMEÇA A PARTIDA!

Resumo do 1º Tempo: Em um domínio absoluto do Botafogo, o River teve poucos espaços para expôr seu jogo. O clube carioca impôs boas saídas de bola e grandes chances, e o placar só não foi maior por conta da grande atuação do goleiro Vinícius com excelentes defesas. O destaque do primeiro tempo foi o atacante Luan, que fez 3 gols, sendo 2 de pênalti. O clube piauiense parece estar com problemas defensivos e o alvinegro está aproveitando tais oportunidades.

INTERVALO EM CAPIVARI! River-PI 0x4 Botafogo

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Rickson cruza perfeitamente para Luan marcar seu terceiro gol no jogo! 0x4 para o alvinegro carioca.

45' Mais 1 minuto de acréscimo.

44' Pedro Victor alcança a bola na linha de fundo, devolve na entrada da área porém o chute é isolado, em um das poucas chances do River nesse primeiro tempo.

41' Botafogo segue dominando o jogo e o placar segue 0x3.

39' UMA SEQUÊNCIA DE BOMBARDEIOS! O Botafogo pressionou 3 vezes seguidas com chutes sendo bloqueados pela zaga piauiense, sendo o último desviado para escanteio.

37' CHANCE PERIGOSA DO RIVER! Sony avança e chuta rasteiro, mas Diego faz uma boa defesa.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! De novo bola para um lado, goleiro de outro, Luan marca de pênalti e amplia a vantagem do glorioso para 0x3!

35' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Pedro pedala dentro da área e sofre a falta.

33' Botafogo troca passes no campo de ataque, o River parece mais acuado após o segundo gol.

32' Wenderson arrisca de longe e a bola passa sem perigo pelo gol de Vinícius.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Rodrigo aproveita passe entre os zagueiros e chuta cruzado, sem chances para o goleiro do River! 2x0 em Capivari.

29' FOI FALTA OU NÃO FOI? Juiz marca falta do zagueiro Michel no seu gol de cabeça, invalidando o gol.

28' A defesa do River corta o cruzamento por cima do gol.

28' VINÍCIUS ESPETACULAR! Rickson manda um belo chute de fora da área e Vinícius faz uma bela defesa para o River-PI.

26' PRA FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Após falha da zaga, Enrico aproveita a oportunidade e avança pela entrada da área, mas na conclusão manda a bola para fora.

25' Botafogo troca passes no ataque, a defesa do River corta e uma jogada perigosa de contra-ataque é iniciada, mas o goleiro Diego corta antes que o atacante do time do Piauí conseguisse chegar.

23' Falta para o Botafogo, a bola é levantada na área e o goleiro Vinícius pega sem problemas.

21' Após cruzamento, a bola passa por todos e sai pela linha de fundo.

21' VINÍCIUS DE NOVO! Após chute cruzado perigosíssimo, Vinícius faz uma ótima defesa para o River.

20' UUUUUUUUUUH! Henrique chuta a bola por cima do gol do River.

18' O chute para na barreira do Botafogo.

17' RECUO DE BOLA DO BOTAFOGO! Luca levanta a bola com o pé e escora de cabeça para o goleiro Diego. Tiro livre indireto para o time piauiense.

14' VINÍIIIIIIIIIIICIUS! Em jogada espetacular do Botafogo, Fernando cruza na medida para Rickson cabecear e o goleiro do River faz uma defesa excepcional!

13' DEFEEEEEEEEEEEESA DE VINÍCIUS! Rickson chuta e Vinícius faz uma defesa espetacular!

12' Chance perigosa do River! Pedro Victor avança na área e arrisca o chute, mas a zaga trava.

8' River tenta uma chegada ao ataque, mas sem sucesso.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Goleiro de um lado, bola do outro! Luan abre o placar em Capivari.

5' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Victor deixa o braço direito aberto e impede o chute de Rickson.

4' Botafogo roda a bola no campo de ataque, mas a zaga do River corta.

3' O jogo começa morno em Capivari.

1' Em furada do zagueiro do River, Luan quase aproveita a oportunidade para colocar o Botafogo a frente do placar.

0' Começa a partida!

Botafogo escalado: Diego, Jonathan, Luca, Michel, Fernando, Wenderson, Rickson, Pedro, Enrico, Rodrigo e Luan.

River-PI escalado: Vinícius, Emanuel, Gabriel, Walysson, Victor, Gustavo, Roberth, Pedro Victor, Lucas Silva, Gabriel, Sony. Técnico: Gilvan Albuquerque.

O hino nacional é executado na Arena Capivari.

Na partida preliminar do Grupo 13, o Capivariano venceu a equipe do Velo Clube pelo placar de 5 a 0.

O grupo 13 encontra-se na seguinte situação: Botafogo, River-PI, Velo Clube e Capivariano.

Na partida anterior, às 9, Capivariano-SP e Velo Clube-SP lutam pela sobrevivência na competição.

O clube carioca encontra-se a frente do River apenas por ter um gol a mais marcado.

Relembrando leitor, que aqui estão os destaques do Botafogo para ficar de olho na Copa SP de Futebol Júnior.

Os autores dos gols alvinegros na primeira partida foram Fernando, Luca, Luan e Rickson.

Ainda sim o Botafogo possuiu dificuldades na primeira mesmo com a vitória elástica que se deu apenas a fragilidades do clube paulista, já o River soube aproveitar bem as oportunidades e mandar em campo.

Na primeira rodada, o River venceu a equipe do Capivariano por 3 a 0. Já o Botafogo venceu a equipe do Velo Clube pelo placar de 4 a 1.

Bom dia, torcedor que nos acompanha para partida de logo mais entre River-PI x Botafogo válido pela segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior de 2018 às 11:00. A VAVEL Brasil transmitirá a partida em tempo real, dando todas as informações sobre as equipes.