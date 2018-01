River-PI x Botafogo AO VIVO online pela Copa SP de Futebol Júnior 2018

Google Plus

O grupo 13 encontra-se na seguinte situação: Botafogo, River-PI, Velo Clube e Capivariano.

Na partida anterior, às 9, Capivariano-SP e Velo Clube-SP lutam pela sobrevivência na competição.

O clube carioca encontra-se a frente do River apenas por ter um gol a mais marcado.

Relembrando leitor, que aqui estão os destaques do Botafogo para ficar de olho na Copa SP de Futebol Júnior.

Os autores dos gols alvinegros na primeira partida foram Fernando, Luca, Luan e Rickson.

Ainda sim o Botafogo possuiu dificuldades na primeira mesmo com a vitória elástica que se deu apenas a fragilidades do clube paulista, já o River soube aproveitar bem as oportunidades e mandar em campo.

Na primeira rodada, o River venceu a equipe do Capivariano por 3 a 0. Já o Botafogo venceu a equipe do Velo Clube pelo placar de 4 a 1.

Bom dia, torcedor que nos acompanha para partida de logo mais entre River-PI x Botafogo válido pela segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior de 2018 às 11:00. A VAVEL Brasil transmitirá a partida em tempo real, dando todas as informações sobre as equipes.