Motivado, Igor Rabello revela objetivo do Botafogo: "Trazer títulos para o clube"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Revelado pela base do Botafogo, Igor Rabello se destacou pelo Náutico e retornou ao Alvinegro para compor a defesa do clube carioca. Ao lado de Joel Carli, se firmou como um dos pilares da equipe comandada pelo técnico Jair Ventura até o ano passado. Com Felipe Conceição, novo treinador da equipe, não deve ser diferente. A mentalidade do zagueiro passa por manter o nível conquistado em 2017 e trazer títulos para General Severiano.

Participando da pré-temporada ao lado do restante do elenco no Estádio Nilton Santos, Rabello indicou que os planos do Botafogo para a nova temporada são interessantes. Aos 22 anos de idade, o zagueiro mostrou confiança para 2018 e admitiu que já mira títulos para o Alvinegro.

"Já tenho um tempo de casa, sou identificado, mas foi em 2017 que tive minha melhor sequência. Esse ano espero dar continuidade e crescer junto com o grupo. Estamos projetando uma estratégia interessante e o Botafogo tem muito a ganhar com isso. Sou jovem, mas tenho o apoio de todos os companheiros e da comissão técnica. Estou muito confiante que vamos fazer um grande ano. O objetivo de todos é trazer títulos para o clube.", disse.

A juventude do defensor, que ganhou o apelido de "General" em seus tempos de Náutico, não é incomum no elenco alvinegro, que tem média de idade de 23 anos. A promoção de Felipe Conceição, técnico que trabalhava nas divisões de base do Botafogo, visa justamente aprimorar a gestão de um elenco com pouca experiência a nível profissional.