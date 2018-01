Recuperado fisicamente, Marcos Vinícius destaca importância de iniciar pré-temporada no Botafogo

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

No clube desde o meio de 2017, o meio-campo Marcos Vinícius vive a sua primeira pré-temporada com a equipe do Botafogo, que está se preparando para a estreia do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa. Nesse sábado (6), o atleta deu uma entrevista para a imprensa no Estádio Nilton Santos após a sessão de treinos iniciada por Felipe Conceição.

Sobre esse tempo de treinos e recomposição física antes da temporada começar para valer, Marcos Vinícius afirmou que isso é importante para qualquer atleta, ainda mais para ele, que sofreu com muitas lesões no Cruzeiro, mas que, apesar do enorme desgaste físico, conseguiu contornar essa situação com a camisa alvinegra. “Esse período de treinos é fundamental para o jogador iniciar bem o ano. Infelizmente no ano passado meu começo não foi como esperava no Cruzeiro, fui interrompido pela lesões, mas desde quando cheguei no Botafogo as lesões sumiram e pude jogar mais, estar mais presente. Poder iniciar uma pré-temporada bem é fundamental.”, disse.

O atleta, que marcou cinco gols em 2017, também elogiou o novo treinador Felipe Conceição, que conhece a grande maioria dos jogadores do elenco. “É muito importante o Felipe ser o nosso treinador agora. Já conhece cada jogador, o nosso grupo e vinha trabalhando com a gente. Isso ele vai tirar de letra. Muito boa a efetivação dele para nos ajudar.”, comentou.

Para finalizar, Marcos ressaltou a importância do Campeonato Carioca, a principal competição do Botafogo nos primeiros meses da temporada. “O Carioca é importantíssimo e vamos em busca do título. É o nosso objetivo, um campeonato importante para nós. Um bom início é fundamental para que possamos brigar o restante do ano por títulos.”, finalizou.