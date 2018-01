Após divergência salarial, Rony se acerta com Botafogo e deve ser anunciado em breve

Foto: Etsuo Hara - JL/Japan Football

A novela chegou ao fim! Após a negociação se arrastar por dias e o empresário do atleta chegar a afirmar que não negociaria mais com o Botafogo, hoje as partes finalmente se acertaram e o anúncio oficial da contratação de Rony está cada vez mais perto, devendo ocorrer essa semana.

O atleta era disputado por outros clubes, como Sport e Vasco, mas por estar envolvido na negociação entre Cruzeiro e Bruno Silva, a prioridade era do clube de General Severiano. Roni assinará com o Botafogo por 2 anos e o clube e o clube deverá possuir 40% dos seus direitos.

Ronielson da Silva Barbosa, ou simplesmente Rony, possui características que faltaram para o Botafogo em 2017, como explosão, velocidade, qualidade no 1 contra 1 e boa recomposição, chegando para disputar posição com outros atletas, como Leandro Carvalho, Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e os recém-promovidos Ezequiel e Lucas Campos, que integrarão o elenco profissional nessa temporada.

Hércules Júnior, empresário do atleta, deu uma declaração para a VAVEL Brasil. "Está tudo fechado, a gente tá viajando quarta-feira pro Rio de Janeiro, já acertei com o presidente do Botafogo e está tudo certo. São dois anos de contrato, só estou esperando a confirmação do Botafogo com respeito à passagens. Mas quarta a gente viaja justamente para a assinatura e resolver os mínimos detalhes necessários.", disse.

Rony em sua passagem pelo Albirex Niigata, jogador terminou como artilheiro do time. (Foto: Koji Watanabe - JL/Japan Football)

Além do Cruzeiro, o atleta tem passagens pelo Remo, Náutico e pelo Albirex Niigata, clube japonês que onde estava na temporada passada, onde atuou em 36 jogos, tendo marcado 8 gols e virado "xodó da torcida", atraindo o interesse para uma permanência do atleta, o que se tornou inviável com o rebaixamento da equipe.

Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que estava cuidando da negociação com Bruno Silva, deu uma declaração na Toca da Raposa II nessa tarde: “Essa negociação foi realmente uma novela, foi a mais difícil de todas porque envolveu vários detalhes. Por último, a diretoria anterior do Botafogo tinha um pré-acerto salarial com o Rony e a diretoria que assumiu, apesar de ser da mesma ala política, fizeram uma readequação da proposta e o procurador não aceitou. Hoje eu entrei em contato com ele, juntamente com o Botafogo, e alinhamos essa situação.”, falou.

Na manhã dessa segunda-feira (08), o atleta já falou como jogador do Botafogo. "Estou muito feliz em dizer que hoje foi definido. Estamos indo para o Rio e posso dizer que eu sou jogador do Botafogo. Felicidade imensa ser contratado por um time grande. O clube pode esperar muito de mim.", disse Roni à Rádio Brasil.

Além disso, seu novo comandante, Felipe Conceição também falou sobre o atleta. "Chegou que é um atleta que a gente analisou, gostou, é um atleta de velocidade, um jovem, perfil muito parecido com os dois que oficialmente já estão no clube, que é o Leandro Carvalho e o Luis Fernando, mas ainda não foi comunicado a mim oficialmente o fechamento dessa negociação. Se vier, vou ficar feliz, é um atleta que encaixa no perfil que a gente está pensando para o elenco esse ano, mas vou aguardar mais um pouco pela confirmação", afirmou o técnico em entrevista ao SporTV.