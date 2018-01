Lateral Gilson exalta técnico Felipe Conceição após semana de treinos: "Conhece todos nós"

Foto: Divulgação/Botafogo FR

Gilson foi um dos jogadores mais versáteis da equipe em 2017, jogando como volante, meia pela esquerda e, obviamente, lateral. Com a saída de Victor Luis, titular nos últimos dois anos, o atleta, que veio do América Mineiro, espera receber mais chances na sua posição de origem com Felipe Conceição, que vem colocando o jogador de 31 anos nos seus treinos. Nessa segunda-feira (8), ele deu uma entrevista no Estádio Nilton Santos.

Ao ser perguntado sobre em qual posição prefere atuar, Gilson foi direto e afirmou que quer ser o lateral-esquerdo titular do Botafogo em 2018. “Logicamente que na lateral, na minha posição de origem, mas já atuei em outras funções aqui mesmo no Botafogo. Procuro sempre estar preparado para contribuir. A minha vontade é de ter sequência atuando na lateral. Espero ter um ano muito bom. Estou no meu melhor momento na carreira, fisicamente, tecnicamente e psicologicamente”, disse.

Outro assunto abordado pelo atleta foi sobre o clima nos treinos com o novo treinador Felipe Conceição, que terá seu primeiro ano à frente do Botafogo, e tenta colocar em prática todas as ideias sobre uma equipe ideal, falando muito com os jogadores e sendo muito elétrico durante as sessões no treino no estádio anexo no Estádio Nilton Santos. Após uma semana de trabalhos, é possível entender que o comandante já possui o esboço de sua primeira equipe – é importante ressaltar que o Botafogo estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, no dia 16.

“É até difícil te dar essa resposta por conta do tempo curto de treinos até agora. O ambiente é o mesmo, bom entre atletas e funcionários. Alguns jogadores saíram, outros chegaram e mais alguns devem chegar. Espero que possamos ter um bom ano, com conquistas. O Felipe Conceição é um excelente profissional e conhece todos nós. Tem um perfil parecido com o do Jair, pois conversa e cobra bastante. Isso é fundamental nesse início de temporada.”, afirmou.