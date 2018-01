Capivariano x Botafogo AO VIVO pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

Os destaques da "base forte" do Botafogo vão para Luan, que fez 4 gols na goleada contra o River, os volantes Wenderson e Rickson e o lateral esquerdo Jonathan que vêm protagonizando ótimos lances

O Capivariano estreou na Copinha perdendo de goleada para o River, mas conseguiu devolver ao fazer 5x0 contra o Velo Clube na segunda rodada

Os dois clubes contam artilheiros da competição: o Botafogo tem Luan, com 5 gols no torneio, em primeiro lugar e, o Capivariano, tem João Celeri, com 4

O Capivariano vem em segundo lugar com 3 pontos empatado com o River, mas com vantagem no saldo de gol

O clube carioca está muito próximo da classificação, com 6 pontos, em primeiro lugar e vem de duas goleadas: por 0x7 contra o River-PI e 4x1 contra o Velo Clube

O Botafogo e o Capivariano pertencem ao grupo 13, junto com o Velo Clube e o River-PI.

Boa noite, torcedor que nos acompanha para vivenciar o jogo entre Capivariano e Botafogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, às 16h na Arena Capivari. A VAVEL irá transmitir a partida em tempo real com todas as informações sobre as equipes!