Apresentado no Botafogo, Luiz Fernando agradece oportunidade: "Momento mais marcante da vida"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Anunciado na primeira semana de 2018 e treinando com o grupo do Botafogo e o treinador Felipe Conceição desde então, o jogador Luiz Fernando foi anunciado de forma oficial nessa terça-feira (9), na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos. Além de vestir a camisa oficialmente, o atleta, que veio do Atlético-GO por 2,5 milhões de reais, também deu uma declaração sobre a sensação de jogar no Glorioso.

“É uma felicidade enorme estar num clube da grandeza do Botafogo. Espero honrar essa camisa toda vez que entrar em campo. Todo jogador que veste essa camisa se sente honrado e comigo não é diferente. Quero agradecer pela oportunidade de vestir a camisa do Botafogo. Venho aqui para mostrar meu futebol e conquistar títulos. Espero continuar o bom trabalho que vinha fazendo no Goianiense. Muitos jogadores chegam de Goiás e fazem história no Botafogo, assim como o Tulio, o Diogo Barbosa. Espero que seja assim comigo também”, disse.

Anderson Barros, novo gerente de futebol, foi um dos importantes fatores nessa negociação, mediando o acordo entre jogador e clube. “Espero que o Luiz Fernando possa ser muito feliz aqui. Foi um trabalho muito grande de todos para que estivesse aqui conosco. Até do Próprio Atlético Goianiense, que entendeu o projeto de um dos destaques da temporada passada”, falou.

“É um desafio muito grande e acho que será um pontapé inicial para o meu futuro. Espero corresponder e ajudar o Botafogo em todos os campeonatos. Brigar por títulos sempre” Com apenas 21 anos, Luiz Fernando se destacou na reta final do último Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO, apesar do Dragão ter sido rebaixado. Por isso, chamou a atenção de muitos clubes, mas resolveu escolher o Botafogo. “Foi um dos momentos mais marcantes na minha vida. Receber uma proposta de um clube do tamanho do Botafogo. Todos ficaram felizes e pelo trabalho que desempenhei o Botafogo pode depositar toda confiança em mim. Espero corresponder em campo”, completou.

O treinador Felipe Conceição, que até agora demonstra que prezará pelo toque de bola e saídas com qualidade na equipe do Botafogo, provavelmente ficará muito feliz com a presença de Luiz Fernando, que pode jogar centralizado ou pelos lados do campo, mas que consegue cumprir, em qualquer setor, sua função tática com precisão. “Acredito que evoluí taticamente e é fundamental para um ponta saber jogar e marcar também. Todas as equipes jogam com esse tipo de jogador, que apoia e volta para marcar. Acho que faço bem esse papel e posso ajudar”, comentou.

Além disso, o atleta afirmou que tem em vestir a camisa da Seleção Brasileira no futuro como seu grande objetivo e vê no Botafogo a oportunidade perfeita para evoluir e tentar realizar esse objetivo. “Almejo coisas maiores, como vestir a camisa da seleção brasileira. Sou um jogador rápido, com boa presença de área e procuro sempre estar chegando para marcar o gol. Me espelho no Neymar, sempre procuro estar assistindo. Espero corresponder”, disse.