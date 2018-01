Gerente de futebol, Anderson Barros aponta conversas avançadas do Botafogo com Kieza

Anderson Barros assumiu como gerente do Botafogo neste ano e vem trabalhando forte (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

No Rio de Janeiro, o Botafogo tem sido um dos clubes mais ativos nesse começo de ano em relação às mudanças em seu elenco. Desde que a temporada recomeçou, o clube anunciou as contratações de Leandro Carvalho, ex-Ceará e Paysandu, Luiz Fernando, revelação do Atlético-GO, e tem negócios bem encaminhados com Rony e Kieza. As peças para repor saídas no ataque e diversificar o poderio ofensivo do Alvinegro estão próximas, mas o gerente Anderson Barros também admite a necessidade de se buscar reforços para a lateral-esquerda.

Com o retorno de Victor Luís para o Palmeiras, o clube de General Severiano conta apenas com Gilson, que atuou diversas vezes como um meia aberto pela esquerda, quase como um ponta, e o garoto Yuri, que esteve emprestado ao Santa Cruz na última temporada. O dirigente acenou com a possibilidade de que um novo nome para a posição chegue até o início do Campeonato Carioca.

"Esse foi o primeiro momento e sabemos da nossa necessidade na lateral, mas também contamos com o Gilson e o Yuri, que estão correspondendo nos treinamentos. O Botafogo definiu bem suas prioridades e esperamos que até o início do campeonato possamos ter novidades", disse em coletiva.

Em relação ao atacante Kieza, que pode chegar ao Botafogo nos próximos dias, Barros confirmou a negociação e indicou que as tratativas estão avançadas. Entretanto, deixou claro que o centroavante ainda tem contrato com o Vitória, onde está desde 2016. O gerente também conversou a respeito de Rony. Apesar de não confirmar o acerto, o empresário do atacante afirmou à VAVEL Brasil que a assinatura do contrato deve acontecer nesta quarta (10).

"Definimos desde o início qual seria a nossa estratégia e o Botafogo está acreditando nesse planejamento. Trabalhamos nas contratações do Luiz Fernando e do Leandro Carvalho, assim como estamos trabalhando no caso do Rony, que está relacionado com a saída do Bruno Silva. É bom ver o atleta dando entrevistas com o desejo de defender o Botafogo. Quanto ao Kieza nós já avaliamos sim, mas o jogador ainda pertence ao Vitória. Temos definido, mas falar muito prejudica as nossa negociações. Espero que possamos finalizá-las em breve", encerrou.