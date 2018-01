Experiência e 'gratidão' por mais um ano: Dudu Cearense renova contrato com Botafogo

Foto: Satiro Sodré/SS Press/Botafogo

Após um longo tempo negociando, a diretoria do Botafogo e o volante Dudu Cearense chegaram a um acordo para a renovação de contrato por mais um ano nessa quarta-feira (10). A assinatura do novo vínculo foi finalizada no Estádio Nilton Santos, antes da primeira sessão de treinamentos com o comandante Felipe Conceição.

No clube desde 2016, após assinar vindo do Fortaleza, Dudu Cearense, com 34 anos, soma 36 partidas e dois gols marcados com a camisa do Botafogo: contra o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro do ano retrasado e o outro contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca de 2017, ambos finalizados de cabeça em cobranças de bolas paradas.

Com passagens marcantes por CSKA Moscou e Olympiacos, Dudu Cearense disputou a Copa América de 2004 e artilheiro da Copa do Mundo Sub-20 de 2003 com a camisa da Seleção Brasileira. Por conta disso, é um dos jogadores mais experientes do elenco do Botafogo e, consequentemente, um dos mais importantes, já que, além de possuir uma relação positiva com a maioria dos jogadores, consegue ser um ‘mentor’ para os jovens atletas que vêm das categorias de base.

Em seu Instagram, o atleta comentou sobre a renovação do vínculo até o final de 2018. “É com imenso orgulho que anuncio que irei vestir a camisa do nosso glorioso Botafogo por mais um ano! Agradeço a diretoria, comissão, funcionários e atletas pela confiança depositada. Não medirei esforços para seguir honrando as cores desse clube, que tanto me identifico e tenho prazer inigualável de defender. Vou seguir me dedicando ao máximo em campo, jogando com a garra e determinação que vocês já conhecem. Fora dele, farei o máximo para ajudar a comissão e todos meus companheiros com a experiência que adquiri nos anos de profissão. Tenho muita fé nesse trabalho que está se iniciando e nesse grupo de jogadores. Que seja um 2018 de muitas alegrias para todos nós!”, escreveu.