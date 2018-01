Felipe Conceição comemora evolução após primeira semana de treinos do Botafogo

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após uma semana de treinos, foi possível notar que Felipe Conceição realmente “foi de cabeça” no projeto de ser treinador do Botafogo. No clube desde 2013, possui uma relação muito positiva com a maioria dos jogadores, o que gera um ambiente propício ao trabalho. Com muita agitação e participação nas sessões no campo anexo do Estádio Nilton Santos, o treinador está começando a desenvolver suas ideias no clube de General Severiano.

Em entrevista concedida para a Botafogo TV, o canal oficial do clube no YouTube, Felipe Conceição aparece conversando com os jogadores durante um dos treinamentos. “Temos que melhorar, para tentar potencializar o coletivo”, foi a frase falada pelo treinador, o que representa uma de suas ideologias: o jogo coletivo, envolvendo passes, movimentações e a participação do máximo de jogadores possíveis nos lances.

“(O trabalho até aqui) Está muito bacana, acho que a gente conseguiu, em um curto espaço de tempo, trabalhar firme, construir algumas coisas. Lógico que é um processo demorado, não é algo tão rápido como se imagina, mas, pelo esforço e a dedicação dos atletas, a gente já conseguiu um ganho grande com tão pouco tempo. Agora a gente tem um novo ciclo de uma semana até a estreia (contra a Portuguesa, no dia 16) e espero que mantenhamos essa mesma pegada nos treinamentos e na dedicação para que possamos estrear bem”, disse.

Perguntado sobre o seu tempo de Botafogo e o conhecimento na maioria dos atletas, Felipe Conceição destacou a importância dessa relação. “Claro que ajuda (a boa relação com os atletas). Você vê apenas ideias novas, não um treinador novo, uma pessoa nova no grupo, era uma pessoa que já estava aqui participando do processo. Já possuía afinidade com os atletas, me relacionava muito bem com todos e isso com certeza facilitou”, frisou.

“Acho que temos que apresentar um bom futebol já nas primeiras partidas, apesar do pouco tempo de pré-temporada, até para que a torcida venha com a gente durante todo o ano e que já comecemos a brigar por algo logo de início. Temos condições de começar nessa situação, porém, com crescimento. Com certeza vou precisar de um tempo maior para mostrar um crescimento, uma evolução e um nível desejado por todos, para que a gente consiga brigar por todas as competições”, finalizou.