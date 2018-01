Quarto reforço: Renatinho é anunciado pelo Botafogo

Foto: Geraldo Bubniak /AGB

Mantendo o padrão de buscar destaques de divisões inferiores, por conta dos valores envolvidos, o Botafogo anunciou, nesta quarta-feira (10), a contratação do meia-atacante Renatinho, que disputou a Série B de 2017 pelo Paraná, clube que estará no Brasileirão deste ano. O jogador pertencia ao Mirassol, mas esteve emprestado ao clube paranaense e chega ao Alvinegro em definitivo, assinando contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra após o término do vínculo.

Aos 25 anos de idade, Renatinho foi um dos grandes nomes da segunda divisão brasileira na temporada passada, participando de 33 jogos na campanha do Paraná que levou a equipe de volta à Série A e sendo o artilheiro da equipe na competição, com nove gols marcados. Além disso, um dos grandes momentos que viveu na temporada e lhe fez ganhar projeção nacional aconteceu na Primeira Liga, quando marcou um belo gol de falta contra o Flamengo.

Revelado pelo Atlético-PR, Renatinho passou sua carreira em clubes de menor expressão, jogando por Ferroviária-SP, Foz do Iguaçu, Campinense-PB e Operário-PR. Em 2016, chegou ao Mirassol, clube que lhe emprestou a Guarani e Paraná. A oportunidade no Botafogo será sua primeira aparição na primeira divisão brasileira, uma vez que, pelo Furacão, disputou apenas jogos de Série B e Estadual.