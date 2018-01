Botafogo encara Desportivo Brasil-SP na abertura do mata-mata da Copinha

Google Plus

Foto: Reprodução/Twitter/BotafogoOficial

O Botafogo encara o Desportivo Brasil-SP nesta quinta (11), às 16:30 (de Brasília), em Capivari, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a equipe visa manter os 100% de aproveitamento como assim fora conquistado na fase anterior, mostrando um grande futebol.

A partir de agora o torneio passa a ser eliminatório, porém o Botafogo não aparenta sentir qualquer pressão ou medo com relação à atuações ruins ou erros cometidos na primeira fase. A meta segue sendo manter o bom ritmo de jogo e atuações convincentes que trouxeram confiança ao grupo Sub-20 alvinegro, após avaliação do treinador Eduardo Barroca.

O Botafogo marcou 13 gols em 3 jogos e sofreu apenas 2 gols. Em um grupo com adversários sem nome de peso, o alvinegro conseguiu impor seu estilo de jogo e propostas de domínio das partidas, o que leva a perceber tais estatísticas apresentadas. O artilheiro do glorioso até o momento é o atacante Luan, com 5 gols.

O Desportivo Brasil fora segundo colocado na chave 14 com 6 pontos, marcando 8 gols e sofrendo 4. Na chave do clube paulista era composta pelo primeiro colocado Londrina, Rondonópolis e Paysandu; sendo este último goleado pelo clube paulista na última rodada pelo placar de 5x1.

A partida será transmitida de forma online em tempo real pela VAVEL Brasil.