Botafogo x Desportivo Brasil AO VIVO pela Copa SP de Futebol Júnior 2018

FALA, LEANDRO! O novo atacante do Botafogo, Leandro Carvalho, assegurou 100% de entrega para ajudar o time em 2018. Confira tudo o que rolou na apresentação no site da VAVEL!

BEM VINDO! O Botafogo anunciou duas chegadas importantes para a temporada de 2018: O meia Renatinho, do Paraná, e o atacante Leandro Carvalho, ex-Ceará.

'GRATIDÃO'! No time profissional, Dudu Cearense foi um dos jogadores que teve o contrato renovado. Confira todas as informações no site da VAVEL!

FALA, PROFESSOR! O técnico Eduardo Barroca falou sobre a performance do time na primeira fase da Copinha. Confira no site da VAVEL!

O Desportivo Brasil venceu o União Rondonópolis por 3-1 na primeira rodada da fase de grupos e perdeu por 0-2 para o Londrina na segunda rodada.

Mesmo com a goleada sobre o Paysandu, o Desportivo Brasil terminou a primeira fase em segundo lugar no grupo 14.

OLHA O GOL! Não foi só o Botafogo que aplicou goleadas, o Desportivo Brasil venceu o último jogo, contra o Paysandu, por 5-1.

VOCÊ SABIA? O Botafogo tem a maior goleada da competição: 0-7 contra o River-Pi! Na primeira rodada, o alvinegro também goleou o Velo Clube por 4-1

Na última partida, o alvinegro carioca venceu o Capivariano, em um jogo equilibrado, por 1-2. Vitória consagrada por Bruno aos 30 minutos do segundo tempo!

O Botafogo vem forte para a disputa pelas quartas de final! O time do técnico Eduardo Barroca ficou com o 1º lugar do grupo 13 e 100% de aproveitamento!

Boa noite, torcedor! Fique conosco para acompanhar o confronto entre Botafogo e Desportivo Brasil pela segunda fase da Copinha, às 16h30min, na Arena Capivari. A VAVEL BRASIL transmitirá a partida em tempo real com as melhores informações sobre as equipes.