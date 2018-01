Promessas da base do Botafogo,  Helerson e Kanu concedem primeira entrevista coletiva

Foto: Vítor Silva/SS Press/Botafogo

O sonho de todo jovem jogador é, obviamente, jogar por um grande clube e integrar um elenco profissional de destaque no cenário nacional. Na última quinta-feira (11), os jovens Helerson e Kanu realizaram o sonho de milhares de jovens jogadores que esperam a oportunidade de serem promovidos ao elenco profissional e deram a primeira entrevista coletiva nesta nova fase.

A dupla de zaga já é velha conhecida nas categorias de base do Botafogo, onde foram campeões brasileiros Sub-20 em 2016. A dupla entrosada integra o elenco principal do glorioso no projeto já previsto para a temporada de 2018 e os dois comentaram sobre o fato.

Kanu apresentou suas características e comentou sobre como é trabalhar com uma grande e entrosada dupla de zaga.

"Temos o Carli como exemplo, um líder de postura. O Rabello foi emprestado e voltou mais forte. O Marcelo também surgiu e fez sucesso. Vemos o Jefferson, o Carli. São pessoas fenomenais e que nos ajudam com conselhos", disse. "Sou um zagueiro técnico, faço gols e sou bem seguro lá atrás. Hoje temos um treinador com que já trabalhei, companheiros de base que também subiram. Isso facilita bastante no nosso desempenho", completou.

Helerson falou da importância de corresponder as expectativas e em quem busca se espelhar.

"Temos que corresponder a altura deles também. Aqui no Botafogo eu me espelho no Marcelo, até pela história de vida dele. Espero que eles possam nos ajudar sempre e que possamos crescer com eles. Vamos respeitar e buscar o nosso espaço também", ressaltou.

"Sou bom no jogo aéreo, me posiciono muito bem e procuro fazer gols. Cheguei no Botafogo no fim de 2015 e em 2016 tive uma boa sequência de jogos. Em 2017 encontrei minha dupla (Kanu) e estamos aqui até hoje", afirmou.