Após início de trabalho, Arnaldo elogia ambiente no Botafogo: "Mudanças sempre para o bem"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O lateral-direito Arnaldo, que renovou seu contrato por dois anos, tem como sua principal característica a velocidade, podendo quebrar qualquer defesa com seus rápidos dribles e movimentos. Nessa sexta-feira (12), o atleta elogiou, em coletiva, sobre as novas contratações do Botafogo, que também podem oferecer esse panorama – que não foi visto em grande parte do tempo no ano passado.

“Jogamos contra o Luiz Fernando ano passado, é um jogador rápido, assim como o Leandro Carvalho. O time está mais rápido, agudo, como dizem. Podemos fazer um grande trabalho. O que prometemos é a entrega de todos, o máximo pelo clube em busca dos nossos objetivos”, declarou.

Um dos grandes problemas em 2017 – sendo, consequentemente, um dos motivos pela contratação do próprio Arnaldo – a lateral-direita possui muitos nomes para 2018, sendo uma das posições mais disputadas no elenco do treinador Felipe Conceição. “O Luis (Ricardo) é um grande jogador. Infelizmente teve uma lesão grave. Também contamos com o Marcinho, que está voltando agora. Quem ganha é o Botafogo, que conta com bons jogadores na posição. Quem estiver melhor vai jogar”, indagou.

Além disso, Arnaldo comentou sobre o início do trabalho de Felipe Conceição, que está começando a implantar suas ideologias na equipe do Botafogo, que estreará no Campeonato Carioca na próxima terça-feira (16), contra a Portuguesa. “Ele está agregando alguns conceitos dele. Pegou o que fizemos no ano passado e está acrescentando algo a mais. Outras dinâmicas, novas jogadas e temos tudo para crescer com ele. Se eu falar com mais detalhes eu acho que não vai gostar. Terça-feira vocês verão o que ele está querendo de nós. Mudanças sempre para o bem”, disse.