Treinador do Botafogo, Felipe Conceição ressalta confiança no elenco antes da estreia no Carioca

(Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

A temporada enfim vai começar para o alvinegro carioca e, se o Botafogo contou a experiência para jogar a temporada passada, nessa, terá a leveza dos mais jovens. O novo técnico da equipe, Felipe Conceição, deu sua última entrevista coletiva antes da partida e se mostrou otimista com as peças que tem em mãos e confiante com a garotada que chega da base.

"No momento estou satisfeito com o elenco, mas quem vier vai agregar ao grupo. Não sou um cara de lamentar nada, pelo contrário. Pré-temporada foi tão boa, garotada está evoluindo tanto que estou confiante com o que tenho. Gilson e Yuri evoluíram. No ataque tem Brenner e Pachu, que é um menino em evolução”, elogiou o ex-jogador e agora técnico, Felipe Conceição.

Na temporada de 2017, o Botafogo contou com nomes como Roger, Carli e Bruno Silva para exercerem a liderança em campo, principalmente durante a Libertadores. Para a temporada atual, a equipe contará apenas com o zagueiro, mas teve uma boa pré-temporada com a chegada de alguns reforços aprovados pela torcida alvinegra, como Renatinho, Leandro Carvalho e Luiz Fernando. “Elenco foi formado por atletas mais experientes ano passado, pela Libertadores. Seguiu essa linha, mas não deixa de ser uma oportunidade para todos, não só para mim. Elenco tão jovem, muitos da base, otimismo me faz pensar em oportunidade", destacou o técnico.

Dos três reforços, o mais velho é Renatinho, ex-Paraná, com 25 anos. O Botafogo ainda pode contar com Ezequiel, Helerson e Kanu que vêm da base e outras jovens como Igor Rabello e Matheus Fernandes, já familiarizados com o time profissional. Para Felipe Conceição, a pouca idade dos seus atletas será uma peça fundamental para o seu estilo de jogo e para surpreender os seus adversários. “Se eu tivesse uma equipe experiente com outro perfil, teria que adaptar minha ideia. Hoje temos uma equipe levem e jovem, vamos procurar explorar isso", explicou.

Outro ponto positivo é que o jovem treinador, que já fazia parte da comissão técnica na temporada passada, está bastante familiarizado com os meninos que vêm da base. “Ano passado a gente tinha Libertadores e decisão ligo no início do ano, tinha que ter um time mais cascudo para lidar com esse tipo de situação. Esse ano uma aposta de verdade em jogadores jovens, da base, uma coisa que o clube almeja há um tempo”.

ESTREIA NO CARIOCA

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca está marcada para essa terça-feira (16), às 21h30min, no Estádio Nilton Santos, contra a Portuguesa RJ. Comparado ao Vasco e ao Flamengo, o alvinegro terá alguns dias a mais de descanso por não jogar a Copa Libertadores. Para o técnico Felipe Conceição, o clube chega com respeito e fama de favorito ao estadual. “Pela grandeza do clube, pela qualidade do elenco que tenho, a gente com certeza entra no hall dos outros três grandes, mas é complicado comparar e dizer que o Botafogo está na frente, até pelo processo novo e juventude. Mas a gente vai brigar", afirmou.

O técnico ainda destacou que está confiante no trabalho que fez com a equipe durante a pré temporada. "Tudo que agente construiu nesses dias curtos, mas intensos. Desde o primeiro dia trabalhamos com bola e tática”. Uma das principais críticas que a torcida alvinegra tinha ao trabalho de seu antecessor, Jair Ventura, era a “única” forma de jogar do Botafogo, baseada no contra-ataque. Quanto a isso, Conceição garantiu que irá buscar sempre a renovação do seu modelo de jogo. “Quando virar hábito, a gente constrói algo novo de novo. Tem muita margem de crescimento nosso elenco pela idade”.

GATITO X JEFFERSON: DOR DE CABEÇA BOA

Com Jefferson recuperado da cirurgia e Gatito em ótima fase, o Botafogo enfrenta desde a temporada passada um problema que é quase uma dádiva: quem será o titular? Gatito ou Jefferson? De um lado, o ídolo da equipe e, de outro, o pegador de pênaltis em grande fase. Pelo menos para a estreia no Carioca, a decisão já foi tomada: Jefferson será o titular. Segundo o técnico, Gatito sofreu algumas dores musculares. "Amanhã vai o Jefferson, Gatito teve dores musculares nos últimos dias. Facilitou entre aspas a escolha do Jefferson amanhã. Gatito vai ser reavaliado pro jogo”, explicou.

Além de Jefferson, as outras posições também já foram definidas pelo treinador: Arnaldo, Carli, Igor Rabello, Gilson, Matheus Fernandes, João Paulo, Valencia, Luiz Fernando, Brenner e Pimpão começarão jogando.

CASO RONY

Foi divulgado nesse domingo (14), um imbróglio na negociação que envolve Botafogo, Cruzeiro e Albirex pelo jogador Rony. O atleta havia sido oficialmente anunciado na última quinta-feira, mas, segundo informações divulgadas pelo portal “Super Esportes”, de Minas Gerais, o Albirex Niigata, clube japonês, onde o atacante estava emprestado, notificou o Cruzeiro cobrando a devolução do jogador ou multa de U$10 milhões. O técnico Felipe Conceição comentou sobre a situação do jogador. "A contratação passou por mim, é um atleta que eu gosto, mas estou deixando para a diretoria resolver esse caso. Preocupa mais o lado humano, independentemente se ele fica ou não. Para ele, imagino que seja pior do que para a gente".